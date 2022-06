PIETRASANTA (LU) dal 25 giugno al 17 luglio tra arte e danza con la mostra RESPIRI. YINON GAL-ON​ ​e la Sesta edizione del DAP FESTIVAL

(AGENPARL) – ven 24 giugno 2022 Il Comune di Pietrasanta, Oblong Contemporary Art Gallery e DAP Festival and New Dance Drama presentano oggi la mostra

RESPIRI. YINON GAL-ON e la Sesta edizione del DAP FESTIVAL AND NEW DANCE DRAMA

Le due iniziative culturali si svolgeranno dal 25 giugno al 17 luglio 2022e porteranno a Pietrasanta una straordinaria esplosione di bellezza e d’arte.

Yinon Gal-On, raffinatissimo interprete della fine art, è stato scelto per affiancare le grandi star della danza e del teatro e raccontare insieme il ritmo del respiro, dei pensieri e delle emozioni in arte: sensazioni palpabili permeate di suggestiva bellezza, che si intersecano nella mostra e nelle performance di danza e teatro per culminare, insieme, nel Grande Opening del 2 luglio, che vedrà la piccola Atene toscana trasformarsi in un grande teatro in movimento con gli spettacoli: alle 20:00 della Compasión Dance – Västerås Kultureskola la cui coreografia prende il titolo di Respiri; alle 21:30 con lo spettacolo Evolve di Shahar Binyamini nel chiostro di Sant’Agostino; alle 22:30 inizia la kermesse EVOLVING CITY con Monia Baldi Galleni della Animo Pole Dance e danze aeree, alle 23:00 sarà la volta della Saltmarsh Dance Florida USA la cui performance, sul sagrato del Duomo di San Martino, sarà accompagnata dalle proiezioni laser delle opere della mostra RIFLESSIdi Yinon Gal-On.

Danza, teatro e arte costituiranno una vera e propria invasione ed esplosione di bellezza dedicata alla città che sarà attraversata a ritmo di danza dai corpi di ballo fino a Piazza Carducci per ammirare le esibizioni degli atleti di Pole Dance Versilia su una piramide aerea, mentre il grande finale si terrà nella spettacolare Piazza del Duomo di Pietrasanta: suggestivo e ammaliante palcoscenico che la città affida con grande generosità alle arti e agli artisti.

Tutto quanto è raccontato nelle cartelle stampa (complete di comunicati, apparati, immagini, cataloghi, video e programmi della mostra e del DAP Festival) che ho il piacere di inviare con questa mail ai seguenti link:

Grazie fin da ora per l’attenzione che presterete alle nostre iniziative.

Vi aspettiamo a Pietrasanta!

Un caro saluto, Rosi Fontana

ROSI FONTANA – PRESS & PUBLIC RELATIONS

@we move ideas and opinions

rosifontana-it

🔊 Listen to this