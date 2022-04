(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 PESTE SUINA: PITTALIS (FI), BENE DECRETO PER ARRESTARE DIFFUSIONE E AIUTARE AZIENDE

“La peste suina è una vera e propria emergenza, soprattutto per alcune regioni come la Sardegna dove ha creato danni economici rilevanti. Bene quindi il decreto legge che contiene misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina e aiuti alle aziende. Con questo provvedimento ci aspettiamo ricadute positive che compensino le gravi perdite subite in questi anni dagli allevatori. Forza Italia ha dato un notevole contributo per estendere a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento. Le aziende sono in difficoltà, non solo per gli anni difficili della pandemia ma adesso anche per l’aumento del prezzo del grano e dell’energia. E’ necessario quindi che abbiano adeguati ristori. Bisogna evitare che l’epidemia si espanda, per tutelare questo importantissimo settore produttivo del Paese”. Lo dichiara in una nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia

