COLDIRETTI ABRUZZO, ALLARME FUCINO, GRANDINE DEVASTA I CAMPI

DOPO LA BLUE TONGUE, ALTRA TEGOLA SULL’ECONOMIA MARSICANA

Altra tegola questo pomeriggio, poco prima delle 18:00, sull’agricoltura marsicana. Dopo la Blu tongue di questi giorni, è il Fucino – nei territori tra Pescina e San Benedetto dei Marsi – ad aver subito una violenta grandinata che, secondo alcuni testimoni, ha assunto le fattezze di un “mini tornado” distruggendo campi di mais, cipolle, carote e altri ortaggi defogliandoli tutti e non rendendoli, quindi, idonei ad essere commercializzati.

Poco dopo, il maltempo si è spostato nella zona di Trasacco (zona Telespazio) con ulteriori danni.

“Al momento, non si è in grado di quantificare l’ammontare dei danni che, in ogni caso, sono ingenti – dice il presidente di Coldiretti L’Aquila, Alfonso Raffaele – ci riserviamo di procedere alla richiesta di calamità naturale se, quanto si evidenzia da una prima valutazione, sarà confermato nelle prossime ore”.

