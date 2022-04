(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 [Ministerie van Defensie]

Persuitnodiging: Kennismaking met de MQ-9 Reaper

15 april 2022 – 10:26

Het Commandement der Zeemacht Caribisch gebied organiseert in samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht op vrijdag 22 april een persdag voor de eerste kennismaking met de Nederlandse MQ-9 Reaper. De persdag vindt plaats op Curaçao, specifiek de US Forward Operating Location op vliegveld Hato (adres: 52MP+W54 Willemstad, Curaçao). Het programma start om 10:00 uur en duurt tot 11:30 uur lokale tijd. Dit is 16:00 uur tot 17:30 uur in Nederland.

Programma

09:30 – 10:00 uur aankomst op parkeerterrein, vervoer per bus naar de locatie.

10:00 – 11:00 uur programma inclusief demonstratie van het vliegtuig

11:00 – 11:30 uur mogelijkheid voor opnames en interviews

11:30 uur einde

Let op: tijdens het programma is het niet mogelijk om de locatie tussentijds te verlaten.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

Van iedere bezoeker zijn de volgende gegevens benodigd, deze dient u voor 20 april bij ons aan te leveren:

– Voornaam en achternaam

– Geboortedatum en geboorteplaats

– ID type en ID nummer

Het interviewen van aanwezigen is mogelijk tussen 11:00 uur en 11:30 uur. De volgende personen zijn beschikbaar voor een interview:

– Brigadegeneraal der mariniers Frank Boots, Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied

– Commodore Johan van Deventer, Commandant Air Combat Command i.o. van de Koninklijke Luchtmacht

– Luitenant-kolonel Donald A. Morris, Commandant 429th Expeditionary Operations Squadron FOL

– Luitenant-kolonel Boudewijn Roddenhof, Commandant 306 MQ-9 Reaper squadron

De voertaal van de dag is Engels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de volgende personen:

