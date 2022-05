(AGENPARL) – dom 29 maggio 2022 Nuovi Cardinali: Mura (Pd), Miglio riferimento per Sardi

“Miglio è una personalità di grande spicco nella Chiesa e per la Sardegna è stato e continuerà a essere un punto di riferimento, nella comunità dei credenti e in tutta la società sarda. Ringraziamo il Santo Padre per questa scelta che, dopo quella di Zuppi alla guida della Cei, imprime indirettamente un segno di attenzione a realtà apparentemente periferiche come la Sardegna, che esprimono grandi forze spirituali e intellettuali, nelle quali bisogna continuare a credere”. La presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) saluta così la notizia che Papa Francesco ha annunciato la creazione a cardinale dell’arcivescovo emerito di Cagliari Arrigo Miglio.

🔊 Listen to this