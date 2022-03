(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 “Ho ricevuto, con un po’ di ritardo, la lettera dell’On. Costanzo, in cui ripropone alla mia attenzione istituzionale i problemi

ancora non risolti della diga di Campolattaro. Assicuro a lui e, attraverso lui, alla mia comunità, che ho avviato un percorso di consultazione, per arrivare a comporre questioni antiche, che oggi si riaffacciano con l’intensità del momento. Attiverò un tavolo con la Regione, con le associazioni di categoria, con il consorzio alifano, la provincia ed i Comuni interessati, perché siano ridisegnati i confini entro cui risolvere potabilità, irrigazione, aspetti energetici e sportivi, impatto turistico/gastronomico. Sono sicuro che ognuno lavorerà per eliminare le zone d’ombra, che ancora insistono sul quadrante della diga, a monte ed a valle”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.