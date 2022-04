(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 “No alla violenza sulle donne”: un dibattito a Marghera

“No alla violenza sulle donne”, questo il tema dell’incontro che si è tenuto questa sera al Municipio di Marghera, organizzato da Lions Club Venezia Marghera, in collaborazione con il Comune di Venezia, la Municipalità di Marghera e i Carabinieri di Mestre. La serata è stata aperta dai saluti della presidente del Consiglio comunale di Venezia e del presidente della Municipalità di Marghera e il dibattito è stato introdotto e coordinato dal presidente Lions Club Venezia Marghera, Domenico Donato.

Il fenomeno della violenza sulle donne è stato affrontato da chi, in prima persona, ogni giorno lavora a stretto contatto con le vittime di violenza: in particolare sono intervenute il comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mestre, Lucilla Esposito, e la responsabile delle attività del Centro Antiviolenza e Case Rifugio del Comune di Venezia, Patrizia Marcuzzo.

Marcuzzo ha descritto il Centro Antiviolenza del Comune, raccontandone brevemente la storia e l’evoluzione nel tempo, compresi i nuovi servizi e sportelli attivati negli ultimi anni. Si è soffermata sulle attività di sensibilizzazione e informazioni, rivolte alla popolazione e in particolare agli studenti delle scuole superiori del territorio e sui centri dedicati agli uomini autori di violenza.

Nel descrivere l’attività del Centro Antiviolenza del Comune Marcuzzo ha fornito i dati relativi al 2021: le donne che si sono rivolte al Centro sono state 288 (contro le 248 del 2020 e le 204 del 2019), le donne ospitate nelle due case rifugio sono state 11 (7 nel 2020 e 15 nel 2019), mentre i minori ospitati insieme alle madri sono stati 14 (11 nel 2020 e 19 nel 2019); infine le donne che sono state accolte in emergenza sono state 37 e 31 i figli minori (nel 2020 invece 31 donne e 29 figli minori e, nel 2019, 28 donne e 26 minori).

