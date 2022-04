(AGENPARL) – dom 03 aprile 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8w.A.Tsu1Me7G8iHDUdqUNMWvXbzWJ7_c338h3Egb4W7QR00wSYLQi-eRdADh2d–en0UWZqgtp1aNsfFSPIjHHqlzg)

03/04/2022

[Il Papa: “Non impariamo, siamo innamorati delle guerre e dello spirito di Caino”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8y.A.Rvfvz7Ig8Bfec5uZwzKvuistSNyjX1tE8kq2TlkfLY5__xmkBOFwj4EvdlRhE5gWl5EfaLjOBZDOe_-sV_7H0Q)

[Il Papa: “Non impariamo, siamo innamorati delle guerre e dello spirito di Caino”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8y.A.Rvfvz7Ig8Bfec5uZwzKvuistSNyjX1tE8kq2TlkfLY5__xmkBOFwj4EvdlRhE5gWl5EfaLjOBZDOe_-sV_7H0Q)

Nel dialogo con i giornalisti sul volo di ritorno da Malta Francesco ha risposto a domande sulla possibilità di un viaggio a Kiev e sull’orrore della guerra

[Il Papa è tornato a Roma: ‘Porto con me il volto luminoso di Malta’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB87.A.cBEi_l3qnOfAG6Gmnf2QoaiUuONZ-_DoKso2bznma7SV9HXdjuD8AaglTTtVCVsS_azuA4dFjsPF1qUIrUqL5A)



[Il Papa è tornato a Roma: “Porto con me il volto luminoso di Malta”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB87.A.cBEi_l3qnOfAG6Gmnf2QoaiUuONZ-_DoKso2bznma7SV9HXdjuD8AaglTTtVCVsS_azuA4dFjsPF1qUIrUqL5A)

L’aereo con a bordo Francesco è atterrato alle 20.30 a Roma Fiumicino, dopo oltre un’ora dal decollo dall’aeroporto internazionale di Malta, dove si è svolto …

[Il Papa: trattare i migranti con umanità, i loro diritti violati a volte con le autorità complici](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB88.A.VnGeebk0h21WF6hQULTJFt-Dp-vXIMAF8j1csa6lpHt2n_vrDbOgYI2k-KzOSYbORrgBZH6SeG0LuTJSb2z4DA)



[Il Papa: trattare i migranti con umanità, i loro diritti violati a volte con le autorità complici](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB88.A.VnGeebk0h21WF6hQULTJFt-Dp-vXIMAF8j1csa6lpHt2n_vrDbOgYI2k-KzOSYbORrgBZH6SeG0LuTJSb2z4DA)

Francesco conclude il viaggio a Malta incontrando circa 200 migranti nel Centro Giovanni XXIII Peace Lab ad Hal Far: “Guardare alle persone non come a numeri. …

[I racconti dei migranti da Hal Far, il luogo della fraternità dopo l’inferno](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8j.A.91wyEzYbUX82GDTp3AOrZKnsRO1NOJKiOdQttACSJZP0nXo79Lv0mM8M1MUm8kV8ySrg-KZ-oQLdb3JOl0BehQ)

[I racconti dei migranti da Hal Far, il luogo della fraternità dopo l’inferno](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8j.A.91wyEzYbUX82GDTp3AOrZKnsRO1NOJKiOdQttACSJZP0nXo79Lv0mM8M1MUm8kV8ySrg-KZ-oQLdb3JOl0BehQ)

Spaccati di vita difficile, crudele in alcuni passaggi, simili a quelle di tanti uomini e donne che sono riusciti a salvarsi. Sono le testimonianze di Daniel …

[La preghiera universale del Papa all’incontro con i migranti ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8z.A.khblQ7Cpahl0FRQy63iwk9uoliE1nUnMlm_YHYroLTAB4bOT413_3VqHBti8xpYBP7l0hB69nPwreNvCXV0xBw)

[La preghiera universale del Papa all’incontro con i migranti ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8z.A.khblQ7Cpahl0FRQy63iwk9uoliE1nUnMlm_YHYroLTAB4bOT413_3VqHBti8xpYBP7l0hB69nPwreNvCXV0xBw)

Al termine dell’incontro con i migranti al Centro “Giovanni XXIII Peace Lab”, ad Hal Far, Francesco chiede a Dio di donare a tutti gli uomini “un cuore nuovo, …

[Francesco: ci sono ‘paladini di Dio’ che disprezzano, la Chiesa porti riconciliazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB80.A.hl4VQHflWtHqravwDmAKztQpYo0j5BkchK4UYeBQlNM6StEQizIbW_u569IpAtLi84TVsGmVUGw_EvUnBqMnYg)



[Francesco: ci sono “paladini di Dio” che disprezzano, la Chiesa porti riconciliazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB80.A.hl4VQHflWtHqravwDmAKztQpYo0j5BkchK4UYeBQlNM6StEQizIbW_u569IpAtLi84TVsGmVUGw_EvUnBqMnYg)

Nel secondo giorno del viaggio apostolico a Malta il Papa celebra la Messa a Floriana di fronte a circa 20 mila fedeli e rappresentanti delle Chiese cristiane e …

[Malta, il Papa lo ripete: la guerra in Ucraina è ‘sacrilega’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB86.A.05V0uuYROeyaInaC-NLNNW13fZOeafKVg1240Jkyw_Fnp-4Nxr4BZwZN4zAtfSDBGajST_F6xxuOruZKSYVZ5w)



[Malta, il Papa lo ripete: la guerra in Ucraina è “sacrilega”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB86.A.05V0uuYROeyaInaC-NLNNW13fZOeafKVg1240Jkyw_Fnp-4Nxr4BZwZN4zAtfSDBGajST_F6xxuOruZKSYVZ5w)

All’Angelus al termine della Messa nel Piazzale dei Granai a Floriana, Francesco ha ringraziato i maltesi per l’accoglienza ricevuta e ha ricordato nuovamente …

[Il Papa: compassione e accoglienza non si esauriscano a parole](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8s.A.4SvFCQOArSAo3_5velyMUqD-7KDzC-D-EPNer7cym75zm04i7bXxVYtcUQ4UKfoaz1LiFFEkRRUCTkkJbhNSpA)



[Il Papa: compassione e accoglienza non si esauriscano a parole](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8s.A.4SvFCQOArSAo3_5velyMUqD-7KDzC-D-EPNer7cym75zm04i7bXxVYtcUQ4UKfoaz1LiFFEkRRUCTkkJbhNSpA)

Dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, anche Francesco fa visita alla Grotta di San Paolo, riconosciuta come dimora dell’Apostolo delle Genti, da secoli luogo …

[Malta, la preghiera di Francesco nella Grotta di San Paolo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8g.A.Mbv4hNFmO1XNalJdlT666K6BCBFlGq20_dfqV8iKpQEJcG0aSGdMvG9a89NEGm80fak1DHeTWMY1RCrPkHTSGA)

[Malta, la preghiera di Francesco nella Grotta di San Paolo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8g.A.Mbv4hNFmO1XNalJdlT666K6BCBFlGq20_dfqV8iKpQEJcG0aSGdMvG9a89NEGm80fak1DHeTWMY1RCrPkHTSGA)

Nel luogo che fu dimora dell’Apostolo delle Genti, durante la permanenza sull’isola, il Papa ricorda l’accoglienza che gli isolani offrirono allo sconosciuto …

[Il viaggio del Papa a Malta raccontato in un minuto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8n.A.rmI7GKuuWI1adqkls02uZaYmNZZ1rO0NVNirxyqVe5vd1Z4_HBesLR1aEa-DuyGnAMypGVYoP-TgZtGFtHpS7w)



[Il viaggio del Papa a Malta raccontato in un minuto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8n.A.rmI7GKuuWI1adqkls02uZaYmNZZ1rO0NVNirxyqVe5vd1Z4_HBesLR1aEa-DuyGnAMypGVYoP-TgZtGFtHpS7w)

In un video, i due giorni del 36.mo viaggio apostolico di Papa Francesco nell’arcipelago di Malta, cuore del Mediterraneo sulle orme dei predecessori e di San …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Evangelii gaudium e l’essenziale della fede](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB84.A.mi14vl21sUlvGOJhHWOrCWpBCHVozPYEVgp4_3USNTPrSNoIzHo5y0ZSh1MPoTsgGH_kxF-FHUd_EqD1YaMCtg)

[Evangelii gaudium e l’essenziale della fede](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB84.A.mi14vl21sUlvGOJhHWOrCWpBCHVozPYEVgp4_3USNTPrSNoIzHo5y0ZSh1MPoTsgGH_kxF-FHUd_EqD1YaMCtg)

Le parole di Francesco alla Chiesa di Malta e quella frase ripetuta sette volte

[Seconda giornata del Papa a Malta: sulle orme di Paolo poi l’abbraccio ai migranti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8r.A.ByzrqLTe-Wq7ZzWKaVs_qaKurmk57g7k3XYamdCXnTcW_heBE32G4-XGQYbxmz8Dd7XOIaryz_7ka5KmmW5qBA)



[Seconda giornata del Papa a Malta: sulle orme di Paolo poi l’abbraccio ai migranti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8r.A.ByzrqLTe-Wq7ZzWKaVs_qaKurmk57g7k3XYamdCXnTcW_heBE32G4-XGQYbxmz8Dd7XOIaryz_7ka5KmmW5qBA)

La visita alla Grotta dell’apostolo a Rabat e l’incontro con i malati, poi la Messa e l’Angelus a Floriana. Concluderà il 36.mo viaggio apostolico l’incontro …

[Malta e la questione migratoria tra accoglienza e difficoltà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB89.A.zttnfaoOSkyeAoB1xRmkAopCUK7vrxPSBuKOppwtehbQm0GIouZSi4uxP6TF0CBMaBz-FgPbLGvHTHflq9WJNQ)

[Malta e la questione migratoria tra accoglienza e difficoltà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB89.A.zttnfaoOSkyeAoB1xRmkAopCUK7vrxPSBuKOppwtehbQm0GIouZSi4uxP6TF0CBMaBz-FgPbLGvHTHflq9WJNQ)

Papa Francesco terminerà il suo viaggio con la visita al Peace Lab di Hal Far, dove incontrerà 200 migranti. Resta aperta tuttavia nell’isola la questione della …

[Padre Spadaro: il Papa ha voglia di una Chiesa aperta alle grandi sfide ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8x.A.05SstJJf0Q7PLGc2xITl6J3FyooA3iI5hmv8-P0C_5FBX9_L356sE6JapysbVZgstKp_DOuz3Qk-6fW8bW75Tg)

[Padre Spadaro: il Papa ha voglia di una Chiesa aperta alle grandi sfide ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8x.A.05SstJJf0Q7PLGc2xITl6J3FyooA3iI5hmv8-P0C_5FBX9_L356sE6JapysbVZgstKp_DOuz3Qk-6fW8bW75Tg)

Il direttore di Civiltà Cattolica parla sinteticamente degli argomenti della conversazione avuta da Francesco stamattina con i membri della Compagnia di Gesù: …

[Una Chiesa vicina e prossima anche a Roma](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8p.A.x2S3VxBJEl2UreexNEZjzgf12YKdalF_G4B-LPKmGrZsg12jNNpGIUstYy9aq5sxd2mUuAS-gtndFBPpFAv7Yw)

[Una Chiesa vicina e prossima anche a Roma](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8p.A.x2S3VxBJEl2UreexNEZjzgf12YKdalF_G4B-LPKmGrZsg12jNNpGIUstYy9aq5sxd2mUuAS-gtndFBPpFAv7Yw)

I cardinali Czerny e Krajewski impegnati, in questa domenica, in iniziative di carità accanto agli ucraini che soffrono e ai tanti poveri delle periferie della …

[Dal deserto della Quaresima all’oasi della Risurrezione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8q.A.NjDJPkUhLPHBG3c2zZ2h87t1YN47bcUagneCERI_W7WwWBKeKSCctRM0ThJcHwQ6v_04uOHG9F8nnVwhr5qbWg)



[Dal deserto della Quaresima all’oasi della Risurrezione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8q.A.NjDJPkUhLPHBG3c2zZ2h87t1YN47bcUagneCERI_W7WwWBKeKSCctRM0ThJcHwQ6v_04uOHG9F8nnVwhr5qbWg)

Camminiamo insieme verso la Pasqua, in ascolto del Vangelo del giorno, sollecitati dalla riflessione di don Luigi Epicoco, assistente ecclesiastico del …

[Alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8k.A.OTLs5tPp3TOY22oWyNXiH3rhLC4w-f3DoAufqsMwT0I7aZLe_NZQDa_DpS6ArURB66oRCeD5RUJpuzVb6xOMXw)



[Alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8k.A.OTLs5tPp3TOY22oWyNXiH3rhLC4w-f3DoAufqsMwT0I7aZLe_NZQDa_DpS6ArURB66oRCeD5RUJpuzVb6xOMXw)

Centinaia di migliaia di persone hanno attraversato i confini dell’Ucraina per fuggire dalla guerra e sono state ospitate in centri di accoglienza. Il reportage …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8m.A.QL3qKTCZitXagmrh4RUwFq4-I_3BER-k949HNIezgf78RwL1P35X-TZOhhnpxZ6MPqc_lRg0PDdvgCLLPxoz-Q)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8m.A.QL3qKTCZitXagmrh4RUwFq4-I_3BER-k949HNIezgf78RwL1P35X-TZOhhnpxZ6MPqc_lRg0PDdvgCLLPxoz-Q)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8h.A.nX0hLWDT0ql9rVCgsD2JEeFDBoxjeXvCBBGevltK70pDwJ8DLAjwJHqGe2vAEkEckTUby73C8dIW7ec6mSvRQw)

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8h.A.nX0hLWDT0ql9rVCgsD2JEeFDBoxjeXvCBBGevltK70pDwJ8DLAjwJHqGe2vAEkEckTUby73C8dIW7ec6mSvRQw)

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8t.A.-FGp29_4s4XnPblffyotDfSppAFlNtVviSlkQ2X0IOQMzVLftOAy0TgymAQLtyLZPvSao1b94he7f4NCq9nIxA)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8t.A.-FGp29_4s4XnPblffyotDfSppAFlNtVviSlkQ2X0IOQMzVLftOAy0TgymAQLtyLZPvSao1b94he7f4NCq9nIxA)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Guerra in Ucraina, offensiva russa su Odessa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8l.A.ZsJfWTOD2N2eEpctFVRhMZQdhVXPISU0DqlfLkU7WnffUs0sep9I9iP0Lu-fbUYBWPdoMyeWWNVRhobgCSPbsw)

[Guerra in Ucraina, offensiva russa su Odessa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8l.A.ZsJfWTOD2N2eEpctFVRhMZQdhVXPISU0DqlfLkU7WnffUs0sep9I9iP0Lu-fbUYBWPdoMyeWWNVRhobgCSPbsw)

Mentre Kiev fa sapere che la capitale e i comuni limitrofi sono stati liberati, i bombardamenti russi si concentrano su Odessa, dove si sono intensificati gli …

[Ancora un naufragio nel Mediterraneo, Sant’Egidio: cambiare politiche](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8v.A.m26giiSLL5A12QdPYMjiEVdFB56RdSDXjidTLoSveC_DR_ZkH_ITKJdYiS1PNYgzHRgx5rYO1e7pQ51WXqj_WQ)

[Ancora un naufragio nel Mediterraneo, Sant’Egidio: cambiare politiche](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ELz.Rct.BB8v.A.m26giiSLL5A12QdPYMjiEVdFB56RdSDXjidTLoSveC_DR_ZkH_ITKJdYiS1PNYgzHRgx5rYO1e7pQ51WXqj_WQ)

Lo ha ricordato il Papa a Malta, lo rilanciano le agenzie: la notizia è di quelle drammatiche a cui ormai rischiamo di abituarci. Solo quattro sopravvissuti …

