(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG_.A.16W-MdQvT3VMp9NeVgymVLSHxVKJSaWIuoOJbPqGK-cU8pDtJXh9FU–Dwr4x4uV3MZ-W5KL_TU8YH3D74jyqA)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

18/05/2022

[Il Papa: Dio preferisce una preghiera arrabbiata al moralismo ipocrita e freddo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEHB.A.eMHoVJsF7XlC9R_NAIv2WXAJpHL8rsPLYfu0Lp_gkkwLLNiL1GtgtT8pGocXO6RabzGyOLcPSD4nRjsdd8Ha7g)



[Il Papa: Dio preferisce una preghiera arrabbiata al moralismo ipocrita e freddo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEHB.A.eMHoVJsF7XlC9R_NAIv2WXAJpHL8rsPLYfu0Lp_gkkwLLNiL1GtgtT8pGocXO6RabzGyOLcPSD4nRjsdd8Ha7g)

All’udienza generale, dedicata sempre alla vecchiaia, Francesco presenta la figura di Giobbe, che dopo aver perso tutto e protestato contro Dio, capisce che il Signore non è un persecutore ma un Padre tenero che “gli renderà giustizia”. Un esempio per noi oggi quando pandemia e guerra accumulano …

[Francesco: Charles de Foucauld insegna l’essenzialità del Vangelo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG3.A.hKzxNThYzSsELQJArQbx9LeWKauOP-nYK2F9DLfqulwPdtk_uSPzy9oZ68u2yE2ETqyWZ7O-hCm-OhJknnAVIQ)

[article icon]

[Francesco: Charles de Foucauld insegna l’essenzialità del Vangelo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG3.A.hKzxNThYzSsELQJArQbx9LeWKauOP-nYK2F9DLfqulwPdtk_uSPzy9oZ68u2yE2ETqyWZ7O-hCm-OhJknnAVIQ)

Prima dell’udienza generale il Papa ha incontrato, nell’Auletta dell’Aula Paolo VI, un gruppo dell’Associazione Famiglia spirituale Charles De Foucauld. Il …

[Il Papa ricorda il presidente degli Emirati Arabi, uomo del dialogo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEGy.A.2GIdDiGZ3Y41Hz8ojlDP5UG_IV57h7u_4Yd5EwbeOGRu3kLnhg8C1Zyqcudc1hievB0I0dyacAFExgi5PpfGfw)

[article icon]

[Il Papa ricorda il presidente degli Emirati Arabi, uomo del dialogo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEGy.A.2GIdDiGZ3Y41Hz8ojlDP5UG_IV57h7u_4Yd5EwbeOGRu3kLnhg8C1Zyqcudc1hievB0I0dyacAFExgi5PpfGfw)

In un messaggio di cordoglio per la scomparsa dello sceicco Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Francesco ne ricorda l’impegno sul fronte dell’unità, della solidarietà …

[Un religioso non prete potrà diventare superiore di un istituto religioso](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG9.A.1tZQL9nxgE7ffqcE7k7QTYpCGe5LbcmT7tcL5PG4xCUSi_uMKvQXgXo9OxsEnmaPdv9BUyscyD47J3muYU22jg)

[article icon]

[Un religioso non prete potrà diventare superiore di un istituto religioso](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG9.A.1tZQL9nxgE7ffqcE7k7QTYpCGe5LbcmT7tcL5PG4xCUSi_uMKvQXgXo9OxsEnmaPdv9BUyscyD47J3muYU22jg)

La decisione del Papa contenuta in un rescritto in vigore da oggi: sarà il dicastero della Vita consacrata a valutare a discrezione i singoli casi

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Parolin: l’università risponda con cuore aperto alle domande del nostro tempo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG1.A.Cxmue1dfcMDtojV24V70bkiVPqIVCkDdQ7UsO39FZxiB9Ek9fkvvEXU3gpG7YNVowVhmVFjddwAyO-XbiM3qnA)

[article icon]

[Parolin: l’università risponda con cuore aperto alle domande del nostro tempo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG1.A.Cxmue1dfcMDtojV24V70bkiVPqIVCkDdQ7UsO39FZxiB9Ek9fkvvEXU3gpG7YNVowVhmVFjddwAyO-XbiM3qnA)

Intervenendo alla conferenza sul tema: “L’Università Cattolica per il bene del Paese: un secolo di impegno educativo e culturale”, il cardinale segretario di …

[Il Sinodo si mette in ascolto delle persone con disabilità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG2.A.s-jFTDX-PuWkYb7P8t9cmfkWiYr9_Wnompma7tqovFejcJQTunFodiVeQjtOuCyDW3E_ImodAZTn_fRN5MH1SQ)

[article icon]

[Il Sinodo si mette in ascolto delle persone con disabilità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG2.A.s-jFTDX-PuWkYb7P8t9cmfkWiYr9_Wnompma7tqovFejcJQTunFodiVeQjtOuCyDW3E_ImodAZTn_fRN5MH1SQ)

Valorizzare la lezione che arriva da mondo della disabilità e il ruolo dei disabili nella vita della Chiesa è l’obiettivo dell’incontro organizzato nell’ambito …

[Tredici patroni per la GMG di Lisbona 2023](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG0.A.6M2m68U2wNj2kNBvGIgrpPnPX23QeMAm4kXEIxvqJExFYvg21MoCFXFRTHkuDHIrBh54JJVq11sta1_ZXDUfSQ)

[article icon]

[Tredici patroni per la GMG di Lisbona 2023](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG0.A.6M2m68U2wNj2kNBvGIgrpPnPX23QeMAm4kXEIxvqJExFYvg21MoCFXFRTHkuDHIrBh54JJVq11sta1_ZXDUfSQ)

La vita di Cristo riempie e salva i giovani di ogni epoca. Lo testimoniano i 13 patroni della prossima Giornata Mondiale della Gioventù che si celebrerà a …

[Padre Chiera: grazie a Francesco, ci ha spinto ad amare le periferie umane](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEHH.A.k26pKDF-p0F0BKZAosuVKn3otWrLpE7WLMPeXiigVMiM8AhaCtkd9Tfrq73Isn5JTTpbA7y9MZnYvM1VGbOIrA)

[article icon]

[Padre Chiera: grazie a Francesco, ci ha spinto ad amare le periferie umane](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEHH.A.k26pKDF-p0F0BKZAosuVKn3otWrLpE7WLMPeXiigVMiM8AhaCtkd9Tfrq73Isn5JTTpbA7y9MZnYvM1VGbOIrA)

Il missionario piemontese, fondatore in Brasile della Casa do Menor, che si occupa dei bambini di strada, ha salutato il Papa al termine dell’udienza generale …

[Becciu interrogato per otto ore sugli investimenti e i contatti con Marogna](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG-.A.rhHgQNhyQ5dC1fJPqMV1_q_hMPTvo7e6ogflhpffaiRfA9zupVrcLixHszXn3kr8CwHWfLTg0BM88PJETAyjlw)

[article icon]

[Becciu interrogato per otto ore sugli investimenti e i contatti con Marogna](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG-.A.rhHgQNhyQ5dC1fJPqMV1_q_hMPTvo7e6ogflhpffaiRfA9zupVrcLixHszXn3kr8CwHWfLTg0BM88PJETAyjlw)

Quindicesima udienza interamente occupata dalle risposte del cardinale alle domande del Promotore di Giustizia aggiunto, Alessandro Diddi, che ha voluto …

[Nei Giardini Vaticani l’immagine della Vergine dei Trentatrè](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEHJ.A.cvRfT4F6M4t5T2YYzX9YV6U7nFzLn9m954ZOh2DB9oYNYOyQRjH6VI_NvjSkjK7BQ6XS8UtK_q3sBWsmxqRsIg)

[article icon]

[Nei Giardini Vaticani l’immagine della Vergine dei Trentatrè](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEHJ.A.cvRfT4F6M4t5T2YYzX9YV6U7nFzLn9m954ZOh2DB9oYNYOyQRjH6VI_NvjSkjK7BQ6XS8UtK_q3sBWsmxqRsIg)

Inaugurata ieri nel Bastione del Maestro l’immagine della Patrona dell’Uruguay che va ad affiancarsi alle immagini mariane di altre nazioni latinoamericane

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEHF.A.CHqM0wTCayqOqlMX1O8cKhL3dk7pGZ_wevwXjbwvThhOeUjniFsaFXd_JXNsuEfdNSaZD__ZOSsluU3x6HicKQ)



[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEHF.A.CHqM0wTCayqOqlMX1O8cKhL3dk7pGZ_wevwXjbwvThhOeUjniFsaFXd_JXNsuEfdNSaZD__ZOSsluU3x6HicKQ)

In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG4.A.NErUJemp6Hoa-11ge9NYhepHmVzpWIJRkZIYkYMM8B4QU80x3ZwpeTWeRAryq4jyQrs6OC9lykVszc5qryzSgw)

[article icon]

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG4.A.NErUJemp6Hoa-11ge9NYhepHmVzpWIJRkZIYkYMM8B4QU80x3ZwpeTWeRAryq4jyQrs6OC9lykVszc5qryzSgw)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEHK.A.wPAdRBbdcs05k702Gr-Ik5HP7GKXiC5XAmy8QyCpvcZnSqiIC5NQJ3gC8Gizo9WzfMnLvZMX997TtaCdLNb-mg)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEHK.A.wPAdRBbdcs05k702Gr-Ik5HP7GKXiC5XAmy8QyCpvcZnSqiIC5NQJ3gC8Gizo9WzfMnLvZMX997TtaCdLNb-mg)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG6.A.MEj4RYSArj_R7juaBmiqgz9GMkHrbtaUjiO-9QpZmnTfTmJKWusZp7120Jfezvv0ZOYR0EscsGh8uRCiXdXFMQ)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG6.A.MEj4RYSArj_R7juaBmiqgz9GMkHrbtaUjiO-9QpZmnTfTmJKWusZp7120Jfezvv0ZOYR0EscsGh8uRCiXdXFMQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Investimenti e riforme per ricostruire l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEHA.A.7d5IWhZqFn_wGP_Lsx9u0shbxjvLzoZcMk9ldxCrNZhtBKP9yzB9xYzHAU0didPVHj5jvD2pz9IRA_kOtICQSQ)

[article icon]

[Investimenti e riforme per ricostruire l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEHA.A.7d5IWhZqFn_wGP_Lsx9u0shbxjvLzoZcMk9ldxCrNZhtBKP9yzB9xYzHAU0didPVHj5jvD2pz9IRA_kOtICQSQ)

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato fino a 9 miliardi di aiuti per Kiev. Mentre la Turchia minaccia di bloccare …

[Ucraina: la storia di Camilla, che a un mese di vita ha già vinto due volte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG7.A.YmBQMV9VWmISP8mepttVemnEA_yUnWz8J7t7hwx4M49gIMJuklu7HQVRlBUjMfK7Tym8XWUfjZkXiSrKMZC2CA)

[article icon]

[Ucraina: la storia di Camilla, che a un mese di vita ha già vinto due volte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG7.A.YmBQMV9VWmISP8mepttVemnEA_yUnWz8J7t7hwx4M49gIMJuklu7HQVRlBUjMfK7Tym8XWUfjZkXiSrKMZC2CA)

La bambina, nata prematura, ha trascorso le prime due settimane di vita in ospedale. Quando i bombardamenti hanno colpito la ferrovia a pochi passi da casa, la …

[Libia: violenze a Tripoli, è scontro tra governo di unità e parlamento di Tobruk](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEHI.A.r5Eh-cImPB5xkW_IqE8NdA1nVisCiVMDs1SfiNUTRwgY9dCAkZbh2JsIXqWWKqx5wk2Yex4mAf3THcDtCiojlg)

[article icon]

[Libia: violenze a Tripoli, è scontro tra governo di unità e parlamento di Tobruk](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEHI.A.r5Eh-cImPB5xkW_IqE8NdA1nVisCiVMDs1SfiNUTRwgY9dCAkZbh2JsIXqWWKqx5wk2Yex4mAf3THcDtCiojlg)

Torna alta la tensione in Libia, dove martedì il premier eletto dal parlamento di Tobruk, Fathi Bashagha, ha tentato di entrare nel centro di Tripoli per …

[Wmo: record nel 2021 per gas serra e livello degli oceani](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEGx.A.AgpfiuKWS21srMzzt3KhwGyTMXbCwo2dIfrXnInmSSmiMc3mBsHD9OJ52Gd5GqI9YhOeL6NIkJsDM6q1-bEOXQ)

[article icon]

[Wmo: record nel 2021 per gas serra e livello degli oceani](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEGx.A.AgpfiuKWS21srMzzt3KhwGyTMXbCwo2dIfrXnInmSSmiMc3mBsHD9OJ52Gd5GqI9YhOeL6NIkJsDM6q1-bEOXQ)

Gli ultimi sette anni sono stati i più caldi di sempre, lo indica il Rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale che lancia l’allarme sui mutamenti …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUO.Rct.BEG8.A.Kbq0MqnXwcHbbU6Cv7A3ieHwFeVSXwbAYxw9h191CBO8rFchZWSArnPJJEkBQ3ZBNXAR5ycUmD0UCdgma-_jYg)

SOCIAL

🔊 Listen to this