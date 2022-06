Newsletter News dalle biblioteche – 13/06/2022

(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

13/06/2022

[Biblioteca Civica: box restituzione libri di nuovo disponibile](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81647)

Il box per la restituzione dei libri collocato all’esterno della Biblioteca Civica è nuovamente disponibile . Chi si trova a passare per via Cappello può restituire i libri presi … [»»](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81647)

[Pellicole per sport](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80665)

Il Centro Audiovisivi propone una rassegna di film ispirati al mondo dello sport che faranno emergere il lato umano dei protagonisti. Adrenalina, emozione, drammaticità ed empatia vi … [»»](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80665)

