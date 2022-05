Newsletter Mobilità urbana

(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

13/05/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81362

[Via San Nazaro chiusa al traffico sabato 14 e domenica 15 maggio](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81362)

Sabato 14 e domenica 15 maggio, via San Nazaro è interamente chiusa al traffico per consentire ad Acque Veronesi di verificare un cedimento della rete fognaria sulla via all’altezza … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81362)

