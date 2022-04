(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Eventi

06/04/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80505

[Biennale d’Arte – Chiamata alle Arti](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80505)

Dal 14 al 27 aprile 2022 la Società Belle Arti di Verona presenta, nella propria sede espositiva dell’ex Chiesa di San Pietro Incarnario, la seconda parte della BIENNALE D’ARTE … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80505)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80970

[Nuove Cantine Italiane. Territori e Architetture](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80970)

D all’8 al 13 aprile 2022 a Palazzo Balladoro (C.so Cavour 41, Verona), si terrà la mostra Nuove Cantine italiane . Territori e Architetture un progetto di Casabella … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80970)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81007

[Open Day di tiro con l’arco](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81007)

Circoscrizione 2^

Prova anche tu l’emozione di tirare con l’arco. Prove gratuite di tiro con istruttori. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81007)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81013

[Le Immagini della Fantasia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81013)

Biblioteche

Dal 21 aprile al 2 luglio 2022, in Biblioteca Civica e Biblioteca A. Mondadori B.go Trieste, LE IMMAGINI DELLA FANTASIA – Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia . La Biblioteca … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81013)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2022 – Comune di Verona

🔊 Listen to this