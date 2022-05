Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mer 04 maggio 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

04/05/2022

[La varie forme della solidarietà familiare – serata informativa su accoglienza e affido familiare](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81237)

Le varie forme della solidarietà familiare è il tema di una serata informativa sull’accoglienza e l’affido familiare, che si terrà online giovedì 26 maggio … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81237)

[6^ Eco-Maratona del Pellegrino](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81241)

Si svolge sabato 7 maggio la 6^ edizione de ‘ L’Eco-Maratona del Pellegrino ‘: il pellegrinaggio di corsa da Verona al santuario della Madonna della Corona (località … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81241)

[Rievocazione storica della ‘Salita delle Torricelle’](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81244)

Si svolge domenica 8 maggio la rievocazione della ‘ Salita delle Torricelle’, storica corsa veronese tenutasi per 14 edizioni sino al 1957, che vide tra i protagonisti anche Enzo Ferrari. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81244)

[2^ Primavera Scacchistica Veronese](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81261)

Si svolge da venerdì 6 a domenica 8 maggio, la 2^ Primavera Scacchistica Veronese e si articola in tre distinti tornei: Campionato Regionale Assoluto: aperto a tutti … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81261)

