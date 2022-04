(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 Navigator: Mura (Pd), adottare soluzione prospettata da Orlando

“La condizione dei navigator richiede una soluzione definitiva, che tenga al servizio dei Centri per l’impiego persone che hanno competenze ed esperienza. Il percorso prospettato dal ministro Orlando è quello più concreto e praticabile, soprattutto con la dotazione finanziaria e l’apparato normativo previsto, e a condizione che le Regioni collaborino e nessuno sovrapponga questi lavoratori alle fazioni politiche. Se per ottenere questo risultato sarà necessaria una proroga dei contratti in essere, ho fiducia che Orlando farà le scelte più opportune e guiderà con saggezza l’intero processo”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) in merito alla situazione dei cosiddetti navigator, i cui contratti sono in scadenza.

