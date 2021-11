(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 MAGIONENEWS

Nati per leggere. Sabato letture in biblioteca

L’iniziativa organizzata il 20 novembre Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza

MAGIONE 19 novembre 2021 – La Biblioteca comunale Vittoria Aganoor Pompilj aderisce alle

iniziative della manifestazione nazionale Nati per leggere in programma dal 13 al 21 novembre

per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini.

Sabato 20, Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, lettori e attori

saranno nello spazio dedicato a loro dedicato per leggere e raccontare storie.

Lo spazio, recentemente rinnovato, è stato, per volere dell’assessorato alla cultura, arricchito

di oltre 700 nuovi libri e nuovi acquisti sono in programma entro il nuovo anno.

