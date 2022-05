(AGENPARL) – Roma, 10 maggio 2022 – Elon Musk ha detto che annullerà il divieto permanente di Twitter dell’ex presidente Donald Trump una volta che avrà preso la piattaforma. Musk ha anche affermato di volere che la punizione delle sospensioni permanenti sia riservata esclusivamente agli account “spam” e “truffa”.

In un’intervista al Financial Times, il CEO di SpaceX e Tesla ha affermato che se la sua acquisizione di Twitter avrà successo, Trump potrà tornare sulla piattaforma.

L’uomo d’affari ha notato che la decisione di bloccare l’ex presidente degli Stati Uniti è stata “cattiva dal punto di vista morale”.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrà tornare su Twitter. Lo ha annunciato martedì l’imprenditore americano Elon Musk, che sta acquisendo il social network.

“I divieti permanenti dovrebbero essere incredibilmente rari e dovrebbero essere correlati ad account di bot, truffatori e spammer <…> Penso che sia stato sbagliato bloccare [account] Donald Trump”, ha detto l’uomo d’affari, parlando a una conferenza organizzata dagli inglesi quotidiano Financial Times. Ha aggiunto che la decisione di bloccare, che è stata “moralmente pessima” e che ha “allontanato [dal social network] gran parte del Paese”, sarà riconsiderata.

Musk ha anche indicato che intende trasformare l’immagine di Twitter come piattaforma dominata da opinioni politiche di estrema sinistra. “Non crea fiducia tra il resto del [pubblico] negli Stati Uniti e forse in altre parti del mondo”, ha detto.

Il 25 aprile, i dirigenti di Twitter hanno annunciato che Musk avrebbe acquisito la società per 44 miliardi di dollari.Secondo la Securities and Exchange Commission statunitense, se il miliardario decidesse di rescindere l’accordo, dovrà pagare a Twitter una multa di 1 miliardo di dollari. Mask. La data di chiusura dell’operazione è fissata per il 24 ottobre 2022.

All’inizio del 2021, Twitter ha vietato a Trump di usare il suo servizio dopo che una folla di suoi sostenitori ha attaccato il Campidoglio di Washington. L’attacco è seguito a un discorso di Trump in cui affermava che la sua sconfitta alle elezioni del novembre 2020 era dovuta a una massiccia frode. Twitter ha giustificato il blocco dell’account di Trump dicendo che è molto probabile che i tweet dell’ex presidente incoraggino le persone a ripetere le rivolte.

“Non era corretto bandire Donald Trump”, ha detto Musk. “Penso che sia stato un errore, perché ha alienato gran parte del Paese

“Vorrei annullare il divieto di Twitter. Ovviamente, non possiedo ancora Twitter, quindi non è una cosa che accadrà sicuramente”.

“Ora sarà su Truth Social, così come gran parte della destra negli Stati Uniti. Quindi, penso che questo potrebbe finire per essere, francamente, peggio che avere un unico forum in cui tutti possono discutere”.

Musk ha anche affermato che, se la sua offerta pubblica di acquisto su Twitter avrà esito positivo, si allontanerà dalle sospensioni permanenti per tutti gli account tranne “spam” e “truffa”, anche in caso di comportamento illegale.

“Se dicono qualcosa che è illegale o distruttivo per il mondo, allora dovrebbe esserci forse un timeout, una sospensione temporanea o quel particolare tweet dovrebbe essere reso invisibile o avere pochissima trazione”.

Ad aprile, Twitter ha accettato l’offerta di Musk di acquistare il 100 percento della piattaforma a 54,20 dollari per azione, per un totale di circa 44 miliardi di dollari. Tuttavia, è probabile che il processo di esecuzione dell’accordo richieda diversi mesi.

La prospettiva che Musk, un auto-dichiarato “assolutista della libertà di parola”, prenda il controllo dell’azienda ha suscitato indignazione da parte degli utenti progressisti della piattaforma, così come del Washington Post di proprietà di Jeff Bezos .