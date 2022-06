(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 CONCERTI ALLA GALLERIA COMUNALE D’ARTE

I Musei Civici di Cagliari, in collaborazione con il Conservatorio di Cagliari G.

Pierluigi da Palestrina, propongono il 5 e il 12 giugno alle ore 11 alla Galleria

Comunale d’Arte due appuntamenti speciali con la musica.

Domenica 5 giugno il duo composto da Riccardo Ghiani al flauto e

Francesca Carta al pianoforte proporrà al pubblico quattro importanti sonate:

due di Johann Sebastian Bach e due di Felix Mendelssohn Bartholdy.

Il ricco programma prevede l’esecuzione della Sonata in Sol Minore BWV 1020

e della Sonata in Do minore BWV 1079 di Johann Sebastian Bach. La prima è

probabilmente opera del secondogenito del musicista tedesco, Carl Philipp

Emanuel. La seconda verrà proposta in una versione per due strumenti sulla

base di un appunto di Johann Christoph Friedrich Bach.

Di Felix Mendelssohn verranno eseguite la Sonata in Fa Maggiore del 1838 e il

Rondò capriccioso op. 14. La Sonata, di non frequente esecuzione, fu

arrangiata e pubblicata solo nel 1954 a cura di Yehudi Menuhin e durante il

concerto verrà proposta nella versione precedente all’incompleta revisione

dello stesso Mendelssohn. L’ultimo brano, il Rondò capriccioso op. 14 è una

musica concepita per il pianoforte e arrangiata per il flauto.

Il 12 giugno alle ore 11 il trio composto da Maria Lucia Costa al pianoforte,

Egidio Fabi al clarinetto e Alessandro Mura al fagotto, trasporteranno il

pubblico in un Viaggio nell’opera italiana. Il concerto offrirà agli spettatori un

itinerario di musica da camera all’interno dell’opera lirica italiana. Tramite

musiche coinvolgenti, i concertisti condurranno il pubblico all’ascolto di un

repertorio differente da quello conosciuto: i brani, seppur famosi, saranno

reinterpretati con un colore e un sapore originale. Il programma prevede

l’esecuzione “fantasiosa” di alcuni temi tratti da L’italiana in Algeri di Gioachino

Rossini e Triebert-Jancourt, da La Traviata di Giuseppe Verdi e Michele Mangani,

da Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini e Michele Mangani, da La forza del

destino di Giuseppe Verdi e Michele Mangani e dalla Madama Butterfly di

Giacomo Puccini e Giovanni Avolio. Il concerto sarà presentato da Paola

Cannas.

