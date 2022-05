(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 MUNICIPIO ROMA III- LAGUZZI-RAMPINI-FUNGHI (PD): BENE LA MANIFESTAZIONE DI PULIZIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO DETROIT

“Ci sentiamo rassicurati dalle parole del Presidente del III Municipio Paolo Emilio Marchionne che durante il consiglio municipale di oggi ha chiarito come le azioni intraprese il 14 maggio scorso dai cittadini e dalle cittadine residenti del quartiere Tufello non consistevano in un’occupazione dell’impianto sportivo pubblico Detroit di via Monte Ruggero, ma erano una manifestazione di pulizia dei luoghi” lo dichiarano in una nota Federica Rampini Capogruppo del Partito Democratico del III Municipio, Nicoletta Funghi, Presidente della Commissione Patrimonio e Bilancio e Filippo Maria Laguzzi Presidente del Consiglio del Municipio III. “Questo chiarimento lo riteniamo fondamentale viste le dichiarazioni in senso opposto rilasciate a caldo dall’Assessore Raimo in occasione dell’iniziativa. Apprezziamo sempre l’impulso spontaneo della cittadinanza attiva, finalizzato al recupero del bene comune, restano validi però i principi cardine dell’azione amministrativa, oggi più che mai forti della Legge Regionale per l’Ammirazione condivisa dei beni comuni voluta fortemente dal Presidente Nicola Zingaretti, approvata il 10 giugno 2019 con l’apposito Regolamento.

Rimane aperta la questione della valorizzazione e del recupero del patrimonio dell’Amministrazione e, alla luce di quanto emerso in questi due anni di pandemia, il valore assoluto di politiche sportive pubbliche declinato attraverso l’azione dell’associazionismo sportivo che da sempre garantisce ed eroga il servizio.

Per questo tutta l’impiantistica sportiva del territorio merita la giusta valorizzazione e il recupero per la messa a servizio della comunità, delle famiglie che vedono lo Sport e le discipline sportive un valore aggiunto all’educazione dei propri figli.”

