(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 Gentili colleghi,

dal 26 maggio al 30 ottobre 2022, presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, si terrà la più ampia personale in un museo pubblico dedicata all’artista Salvatore Emblema (Terzigno, 1929), dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2006.

La mostra “Salvatore Emblema”, a cura di Sylvain Bellenger, è realizzata con il supporto scientifico del Museo Emblema e del suo archivio, con la collaborazione dell’Associazione Amici di Capodimonte Ets: una mostra diffusa, tra Museo e Real Bosco. Il progetto espositivo si articola in un percorso diffuso tra gli spazi interni del Museo (secondo piano, sala “Incontri Sensibili” e terzo piano sezione di Arte Contemporanea) e quelli esterni del Real Bosco (Cellaio e spazi esterni)

In allegato l’invito per la presentazione alla stampa e l’inaugurazione: giovedì 26 maggio 2022 ore 11.00 presso il Cellaio nel Real Bosco di Capodimonte alla presenza del direttore Sylvain Bellenger e degli eredi Emblema.

Vi aspetto

ufficio stampa

Museo e Real Bosco di Capodimonte

dr.ssa Luisa Maradei

🔊 Listen to this