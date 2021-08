(AGENPARL) – Roma, 20 ago 2021 – “La moda rappresenta un’industria strategica, porta il genio e la creatività italiana nel mondo e offre enormi opportunità di lavoro anche ai giovani abbiamo deciso di sostenere e potenziare in maniera particolare il settore della moda perché ha sofferto più di altri le conseguenze del covid. Dopo aver ascoltato istanze e richieste delle categorie abbiamo realizzato un pacchetto di misure che ora diventa operativo”.

Così il ministro Giancarlo Giorgetti rispetto ai provvedimenti che ha firmato sui sostegni a favore del tessile e della moda

“Un pensiero speciale va a Angelo Zegna – prosegue – appena scomparso. Anche per le persone come lui che hanno fatto grande la moda italiana, seguiremo con attenzione lo sviluppo e le ricadute delle nuove norme con l’obiettivo di far ripartire la filiera che è in grado, per capacità, coraggio e iniziativa, di proseguire il cammino sulle proprie gambe dopo aver superato questo momento critico”