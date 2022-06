Milano, Still Fotografia | Ultime due settimane per la mostra di VERONICA GAIDO

(AGENPARL) – mar 28 giugno 2022 [Image]

MILANO

STILL FOTOGRAFIA

ULTIME DUE SETTIMANE PER VISITARE

LA PERSONALE DI

VERONICA GAIDO

Fino al 15 luglio, la mostra presenta una speciale selezione di lavori tratti dai più recenti progetti dell’artista che si affianca a quaranta immagini, dedicate al racconto dei cantieri navali Sanlorenzo.

Prosegue fino al 15 luglio 2022, a STILL Fotografia a Milano (via Zamenhof 11), la personale di Veronica Gaido, curata da Denis Curti, che presenta una selezione di progetti recenti dell’artista e quaranta immagini che raccontano la storia dei Cantieri Sanlorenzo, poste in dialogo con la città di Venezia e alla sua millenaria tradizione di regina dei mari.

In queste sue opere, Veronica Gaido mette in archivio la complessa e spesso conflittuale relazione tra figura e sfondo. “Le fotografie – afferma Denis Curti – si dimostrano essere la materializzazione di quello sviluppo armonico che consente di non percepire più alcuna differenza fra i diversi piani. Tutto è democraticamente proposto con la stessa forza e la stessa misura. Lo sfondo non è più solo accoglienza: finalmente può giocare un ruolo da protagonista. La figura è certamente accolta nel contesto, ma non è più la sola a definire il perimetro di senso dell’intera immagine. E allora è come stare dentro un sogno”.

Quelle che Veronica Gaido cattura, sono forme in costante mutazione, grazie a una ripresa in movimento, che attraggono l’occhio del visitatore e contemporaneamente lo ingannano. L’iniziale certezza, indotta dalla rassicurante emozione del riconoscimento, svanisce e lascia spazio alla nostra immaginazione.

Veronica Gaido offre quindi la possibilità di trovare quella dimensione esperienziale che raramente appartiene alle fotografie, perché troppo descrittive e spesso destinate a recitare le sintesi frammentate della realtà.

“È per questo motivo – prosegue Denis Curti – che mi piace definire le immagini di Veronica come dei pensieri visivi. Dentro queste astrazioni ci sono tante storie, c’è soprattutto quantità umana, perché riconosco quella capacità di ascoltare e percepire il silenzio. E questa abilità affascina chiunque si accosti a queste fotografie”.

Note biografiche

Veronica Gaido nasce a Viareggio nel 1974 e muove i primi passi nel mondo fotografico ancora adolescente, trasferendosi prima a Milano, dove studia all’Istituto Italiano di Fotografia e poi nelle grandi metropoli per ampliare le sue esperienze frequentando workshop formativi. Nel 2001 collabora con la Biennale di Venezia di Harald Szeemann per il bunker poetico di Marco Nereo Rotelli. Nell’agosto del 2002 tiene la sua prima mostra Sabbie Mobili nello spazio di Massimo Rebecchi a Forte dei Marmi, curata da Maurizio Vanni. Oltre al lavoro professionistico di fotografo, la Gaido ha esplorato nuove prospettive utilizzando un drone per riprese aeree dedicandosi alla creazione di un video per la Fondazione Henraux, presentato alla Triennale di Milano nel 2012. Nello stesso anno la fotografa fa parte della giuria “Premio Fondazione Henraux”, presieduta da Philippe Daverio, creando il progetto Awareness of Matter. Nel 2013 realizza un tour tra India e Bangladesh che porta al progetto Atman curato da Enrico Mattei e Roberto Mutti. Espone a Pietrasanta, Milano, Londra e Parigi. Dal 2014 si dedica al progetto Mogador interamente realizzato nel porto di Essaouira in Marocco. Al termine delle lavorazioni, la Gaido espone nel 2017 il suo lavoro con Vito Tongiani a Rabat, Essaouira e Siviglia. Le serie Aphrodite, 2017, e Invisible Cities, 2013-2018, sono state esposte nel 2019, a Roma al museo S.Salvatore in Lauro. Il progetto Dedalo è stato presentato alla Casa dei Tre Oci a Venezia, in contemporanea con la Biennale del 2021.

Milano, giugno 2022

VERONICA GAIDO

Milano, Still Fotografia (Via Zamenhof, 11)

Fino al 15 luglio 2022

Orari: martedì-venerdì, 10-13/14-18; giovedì, 10-13/14-19

Sito internet: [stillfotografia.it](https://clprelazionipubblich.musvc3.net/e/t?q=6%3dCdHbE%26F%3dC%26G%3dAcLU%26v%3dXDVEZ%267%3d4h5mA1N2_KXwb_Vh_LcvW_Vr_KXwb_UmM6BsFrH1IsKh0u4.pN%26p%3dF2M860.HqM%26pM%3dCU8UG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

