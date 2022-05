(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 MILANO

MIXOLOGY EXPERIENCE

RedBull

sceglie 3 bartender

trainer alla MIXOLOGY Academy

Da oggi lunedì 9 a domani martedì 10 Maggio

Alla più grande manifestazione sulla miscelazione, vero e proprio show,

Carlo Panigada, Giovanni Sorce, Corrado Locatelli

offriranno 4 drink esclusivi a base dei prodotti della linea Organics

della più nota marca di energy drink .

Milano, Superstudio Maxi, Viale Famagosta 73, Open Space.

www.corsiperbarman.it

Sempre più solida la partnership tra RedBull, il brand leader negli Energy Drinks e la più importante scuola per bartender d’Europa, la MIXOLOGY Academy, presente a Milano e Roma.

Per la Mixology Experience, da 13 anni la più grande manifestazione sulla miscelazione moderna italiana, dove saranno coinvolti i più importanti cocktail bar d’Italia, RedBull metterà in campo tre super esperti bartender trainer alla MIXOLOGY Academy: Corrado Locatelli, 33 anni di Lecco, trainer a tempo pieno di tutti i corsi riferiti alla miscelazione ed esperto di tutti distillati Carlo Panigada, 23 anni di Milano, trainer a tempo pieno dei corsi di miscelazione e di caffetteria base, Giovanni Sorce, 30 anni di Milano, trainer a tempo pieno di tutta la caffetteria e della caffetteria avanzata miscelata. Le degustazioni saranno gratuite.

Da oggi lunedì 9 a domani martedì 10 maggio 2022, Open Space del Superstudio Maxi, in viale Famagosta 73.

Il focus della Mixology Experience quest’anno è di portare in Italia la Bar Industry internazionale con ospiti di rilievo assoluto dell’ambito beverage & mixology, ma non solo. Il programma del main stage proporrà sia contenuti legati alle tendenze del momento sia contenuti classici e di approfondimento con vere e proprie lezioni frontali dei professionisti per piccoli gruppi di partecipanti.

Tra i vari stand di locali e produttori di alcolici e soft drink presenti nello spazio espositivo di ben 9500 mq. divisi in 16 aree tematiche, RedBull avrà un banco bar dove farà scoprire i propri prodotti della linea Organics in purezza e miscelati in una selezione di 4 drink diversi. Locatelli Panigada e Sorce saranno sempre disponibili dall’apertura dello stand, alle ore 10, mentre il servizio cocktail inizierà alle 16 e terminerà alle 19.

> La collaborazione tra RedBull e Mixology Academy è nata nel 2018 per l’utilizzo e la sponsorizzazione dei prodotti Redbull in Accademia. Nell’ultimo anno si è estesa alla fornitura all’occorrenza di barman per eventi organizzati da RedBull nel milanese.

Lucilla Denti

