Massa Lombarda, 8 giugno 2022

MASSA LOMBARDA: IL PRIMO VENERDI’ DELLE FESTE MERCATO

2022

Oltre ai classici mercatini saranno presentate una mostra e attività ciclistiche

Proseguono a ritmo serrato le iniziative dell’estate massese. Durante ogni venerdì estivo le vie

del centro e piazza Matteotti saranno animate dai tradizionali mercatini con “Feste Mercato

2022”. Inoltre, grazie alla collaborazione con la rete d’imprese “In Massa”, i commercianti

apriranno i propri negozi oltre l’orario canonico.

La prima festa mercato è in programma venerdì 10 giugno, e per l’occasione ci sarà la

possibilità di visitare una mostra al Circolo Fotografico Massese o cimentarsi con le bici da

corsa nei pressi della Sala del Carmine.

Al Circolo Fotografico Massese, in Via Saffi n. 4, alle 20.30 sarà inaugurata la mostra che

prende il titolo di “Inani”. I manufatti del massese Loris Zini e le fotografie delle sue opere a

cura del circolo fotografico resteranno visitabili fino alle ore 23.

Nei pressi della Sala del Carmine sarà presente la Società Ciclistica Massese – Minipan

ASD che, presentando le proprie attività, darà la possibilità ai bambini di cimentarsi con le

biciclette da corsa.

