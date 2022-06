(AGENPARL) – lun 06 giugno 2022 Festa della lettura a San Feliciano con la mostra di Edizioni Corsare e la ricollocazione della Free Library

Doppia inaugurazione per una giornata che ha visto protagonisti enti, scuola e associazioni del territorio

MAGIONE 6 giugno 2022 – Una vera festa della lettura quella che si è svolta domenica 5 giugno a San Feliciano di Magione con l’inaugurazione della mostra “A scoprire mondi. Viaggio tra i libri di Edizioni Corsare”, un percorso che racconta venti anni di attività editoriale con un’esposizione delle più belle illustrazioni di libri per ragazzi degli ultimi anni, e la ricollocazione nella zona del lungolago della frazione lacustre della Free Library danneggiata nel tempo e ora ricollocata per iniziativa della locale proloco.

Nella mostra allestita negli spazi del Museo della pesca e del lago Trasimeno è possibile apprezzare, grazie all’ingrandimento di alcune immagini, il lavoro di grandi illustratori che, incoraggiando la lettura consentono al bambino il coinvolgimento in maniera attiva ed emotiva. Si rende in questo modo anche omaggio ai protagonisti del percorso espositivo “La rivoluzione della fantasia. Munari, Rodari e gli altri tra punti e linee” nell’ambito del quale la mostra temporanea, che resterà aperta fino al 3 luglio, si colloca.

Un festoso corteo, tra cui i bambini e bambine della scuola di San Feliciano che hanno allietato con letture tratte dai libri di Edizioni Corsare il percorso, si è mosso dal Museo per raggiungere il lungolago portando dentro un carrettino i libri acquistati dall’assessorato alla cultura del Comune di Magione per essere collocati dentro la free library.

“La storia della Little free library – ha spiegato l’insegnante Fabiola Trippetti parlando a nome della proloco e della scuola – nasce nel 2014 da una proposta della scrittrice di San Feliciano Silvia Vecchini. Con il coinvolgimento dell’allora gruppo della proloco riuscimmo a costruire la casetta. L’usura del tempo ne ha reso necessario un restauro e alcune modifiche. Oggi siamo qui per restituire alla comunità la piccola biblioteca e siamo contenti che, come nel 2014, siano presenti tanti bambini e bambine, perché a loro è soprattutto dedicata.”

Nel pomeriggio si sono esibiti l’attore performer Michele Volpi e la classe IV di San Feliciano che, sotto la regia di Mahdi Kraiem, ha presentato La guerra delle campane di Gianni Rodari.

L’evento rientra tra le iniziative organizzate dall’assessorato alla cultura del Comune di Magione in collaborazione con Sistema Museo e Comunicareleditoria per Il maggio dei libri

Alla giornata sono intervenuti Vanni Ruggeri, assessore alla cultura del Comune di Magione; Giuliana Fanti, fondatrice e direttore editoriale, Donatella Valeri, presidente dell’associazione Rolando Ferri, consiglieri della proloco di San Feliciano, insegnanti del Circolo didattico di Magione; Federica Volpi, responsabile del Museo della pesca per Sistema Museo, referenti di Comunicareleditoria.

