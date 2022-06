M5S, Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA:” Dichiarazioni di queste ore polemiche sterili, non è questo il modo di manifestare idee. Italiani non interessati alle beghe interne ai partiti

(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA:

“Alcune dichiarazioni di queste ore sembrano virare verso la polemica un po’ sterile: individuano i problemi ma non offrono soluzioni. In un momento in cui, nel M5S, si sta parlando di votazione sul secondo mandato, di restituzione dei nostri stipendi, di organizzazione, appare oggettivamente un po’ curioso che si esterni in questo modo. In un frangente così delicato per il nostro Paese, alle prese con una crisi internazionale e con un importante incremento dell’inflazione, gli italiani non sono così interessati alle polemiche interne: abbiamo un capo politico eletto col 95% dei voti degli iscritti, abbiamo una linea chiara. Se ci sono idee e visioni diverse non è questa la maniera di manifestarle”.

E’ quanto ha dichiarato il sottosegretario SIBILIA (M5S) rispondendo ai giornalisti a margine di un evento con il ministro Dadone ad Ariano Irpino (AV).

Delia Cipullo

