(AGENPARL) – Roma, 30 giu 2021 – Nella bozza dello statuto di Conte “solo lui al centro. Avrà frainteso gli iscritti agli Stati Generali che avevano detto di fare una distribuzione dei poteri”. Così in un video Beppe Grillo. “Avevo chiesto la struttura del garante identica allo statuto che c’è ora.Carta valori e codice etico?Mai visti. Stiamo uniti, scelte diverse in coscienza. Non sono padre-padrone. Ho fatto col cuore cose straordinarie, non rinnego nulla con chi mi disprezza”. Conte commenta: “Non dica falsità su di me. Il mio progetto politico non resta nel cassetto”.

🔊 Listen to this