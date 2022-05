(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 UFFICIO STAMPA

Lunedì 30 maggio si riunirà il Consiglio comunale

Come già a suo tempo calendarizzato, nella seduta del 19 maggio la Conferenza

Capigruppo, insieme con l’Amministrazione e il presidente del Consiglio Comunale

Fiorenzo Pivetta, ha confermato per lunedì 30 maggio 2022 la convocazione del Consiglio

Comunale, secondo l’ordine del giorno in allegato.

«Punto nevralgico della seduta – ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta – sarà l’esame

del Documento Unico di Programmazione (Dup) e del Bilancio di previsione 2022-2024,

principali documenti di programmazione finanziaria dell’Ente. Considerata quindi

l’importanza degli argomenti, i Gruppi Consiliari hanno concordato di anticipare l’inizio

della seduta alle ore 20,00, oltre ad aver previsto la possibilità che il dibattito possa

proseguire e concludersi nella serata successiva di martedì 31 maggio, sempre alle ore

20,00».

La diretta del Consiglio comunale è trasmessa sul canale YouTube della Città di Casale

Monferrato all’indirizzo www.youtube.com/user/CittaCasaleMonf.

Casale Monferrato, 26 maggio 2022

GABRIELE DE GIOVANNI

VIA MAMELI, 10 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL)

🔊 Listen to this