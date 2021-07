CATANZARO Tutti gli indagati sono accusati di reati in materia di droga per essersi associati per coltivare, trasportare, detenere ai fini di spaccio la sostanza stupefacente, in particolare cocaina, hashish, marijuana. In questa attività Vito Barbara ha, secondo l’accusa, il ruolo di promotore, direttore e organizzatore; Criniti e De Marco sono stati individuati quali co-organizzatori col compito di individuare i luoghi di spaccio e decidere le modalità di approvvigionamento; Bertucci, Pantaleone Mancuso e Alessandro Mancuso secondo le indagini sono partecipi con il compito di intermediari per approvvigionamento e cessione nelle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. (News&Com)

