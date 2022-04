(AGENPARL) – Roma, 15 aprile 2022 – L’Egitto ha incluso l’India nell’elenco dei paesi attraverso i quali prevede di diversificare le importazioni di grano. Lo ha riferito venerdì il canale televisivo Al-Arabiya , citando il ministro egiziano dell’agricoltura e della bonifica dei terreni Al-Seyid Al-Kuseir.

Secondo lui, questa misura “fa parte degli sforzi in corso del governo per trovare nuove fonti di importazione di grano in Egitto come merce strategica”.

L’Egitto è il più grande importatore di grano al mondo, acquistando annualmente dall’estero circa 11-13 milioni di tonnellate di grano. I principali esportatori verso la Repubblica Araba sono Russia e Ucraina. Il volume delle consegne di grano russo ha raggiunto circa 8,2 milioni di tonnellate l’anno scorso (cioè il 74,5% di tutte le importazioni di grano). La quota dell’Ucraina è di circa il 20%, il resto viene reintegrato a spese di altri stati. Tuttavia, le azioni militari in Ucraina e le sanzioni su larga scala imposte contro la Russia dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea hanno portato a violazioni delle forniture di grano.

In queste condizioni, il Cairo è costretto a cercare mercati alternativi, anche extraeuropei. Finora, l’Egitto ha identificato 16 potenziali esportatori di grano, tra cui alcuni paesi dell’UE, Stati Uniti, Argentina, Canada e Paraguay.