(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 CODICE SPETTACOLO, PIRONDINI (M5S): CDX PAVIDO BOCCIA TUTTI NOSTRI EMENDAMENTI

Roma, 8 lug. – “La maggioranza che sostiene Giorgia Meloni in tema di cultura ha ormai superato ogni limite. Non solo ha deciso per l’ennesima volta di prorogare l’entrata in vigore del Codice dello Spettacolo, ma ha anche pavidamente bocciato tutte — tutte — le nostre proposte di modifica. Proposte serie, di buon senso, costruite ascoltando i lavoratori del settore, che da anni chiedono interventi concreti. Avevamo chiesto, per esempio, la stabilizzazione di eventuali nuovi corpi di ballo nelle fondazioni lirico-sinfoniche, attraverso contratti a tempo indeterminato per superare l’ennesima forma di precariato strutturale. Avevamo proposto che ogni prestazione artistica fosse retribuita con un compenso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto, anche negli eventi organizzati da enti pubblici. E ancora: trasparenza sui lavori della Commissione consultiva, e il riconoscimento della natura giuridica pubblica delle fondazioni liriche. Tutto bocciato, senza appello. Evidentemente, quando si tratta di affrontare i problemi reali della cultura, di dare risposte a chi vive di arte, teatro, musica e spettacolo, si può aspettare. Quando invece c’è da occupare una poltrona o sistemare un parente, allora tutto fila liscio e in fretta. Questo è il livello. Questo è il modello Meloni: paranoie sull’egemonia culturale degli altri, e nei fatti solo cinismo, clientelismo e immobilismo. E a farne le spese, come sempre, sono i lavoratori e i professionisti della cultura”.

Così il capogruppo M5S in commissione cultura al Senato Luca Pirondini.

