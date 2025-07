Dl Infrastrutture: ok alla progettazione di opere indifferibili e urgenti

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

Interventi che Anas Spa è autorizzata a sviluppare con priorità

8 luglio 2025 – Le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera dei deputati hanno approvato un emendamento al Dl Infrastrutture che prevede la progettazione di opere infrastrutturali indifferibili e urgenti per poter procedere alla loro celere realizzazione.

In particolare, ANAS S.p.A. è autorizzata a sviluppare con priorità, a valere sulle risorse già destinate alla progettazione del Contratto di programma 2021-2025, la progettazione dei seguenti interventi:

– raddoppio della strada statale SS700 Caserta;

– raddoppio della Galleria della Guinza;

– variante di Pieve di Teco-Ormea con traforo di Valico Armo-Cantarana;

– interventi di adeguamento e miglioramento tecnico funzionale della S.S. 78 Amandola-Mozzano;

– SS 7ter, tratto Manduria-Grottaglie.

Si tratta di interventi il cui completamento consentirà un miglioramento della viabilità nelle zone interessate, oltre a una riduzione del tasso di incidentalità, in coerenza con gli obiettivi europei di riduzione dei morti e dei feriti sulle strade.

