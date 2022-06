(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 Le Tesi per fare Milano più bella, sostenibile, inclusiva

Giovedì 9 giugno, in occasione del festival New European Bauhaus e durante la Milano Design Week, Triennale Milano e Università Cattolica promuovono l’iniziativa con gli altri partner milanesi del New European Bauhaus per immaginare un futuro ispirato ai principi di bellezza, sostenibilità e inclusione

Ridisegnare una Milano più bella, più sostenibile, più inclusiva. È la grande sfida di Università Cattolica e Triennale Milano che insieme ai #MilanoNEBPartners – Politecnico di Milano, MEET, Fondazione Italia Sociale, Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco – aderiscono al New European Bauhaus, la più grande iniziativa culturale della Commissione europea, voluta dalla presidente Ursula von der Leyen per costruire, attraverso la combinazione di design, sostenibilità, inclusione, nuovi modi di vivere la città contribuendo così alla realizzazione del Green Deal europeo.

Per far conoscere ai milanesi, e non solo, le iniziative dei partner del New European Bauhaus e favorire una rivisitazione degli spazi del capoluogo lombardo all’insegna dei valori di bellezza, sostenibilità, inclusione, giovedì 9 giugno 2022 alle ore 14.30 Triennale Milano e Università Cattolica promuovono, in occasione del festival New European Bauhaus e durante la Milano Design Week, l’evento “Le Tesi di Milano. Performance di musica, luce e parole”, che si terrà in Triennale. L’iniziativa è uno dei side event del festival New European Bauhaus promosso dal 9 al 12 giugno 2022 dalla Commissione Europea a Bruxelles e in tutta Europa.

Dopo un’introduzione iniziale di Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano, e i saluti istituzionali di Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano, e dei Docenti dell’Università Cattolica Gabrio Forti e Federica Olivares, referenti del progetto New European Bauhaus per l’Ateneo, ciascun partner presenterà le Tesi ideate per Milano, sintesi dei propri progetti legati al New European Bauhaus. Saranno presenti, Maria Grazia Mattei, Presidente di MEET, Stefano Mirti, Direttore di Super – Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco, Paola Moro, Comunicazione di Fondazione Italia Sociale, Ilaria Valente, Docente del Politecnico di Milano. Seguirà la performance di musica, luce e parole con l’esibizione con un’Arpa di luce dell’artista Pietro Pirelli. L’attrice Maria Villani, invece, declamerà in versi le Tesi di ciascun partner.

Programma

ore 14.30 Introduzione e saluti istituzionaliMassimo Gaudina, Capo della Rappresentanza della Commissione europea a MilanoMarco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale MilanoGabrio Forti e Federica Olivares, Docenti dell’Università Cattolica

ore 14.40

Presentazione dei progetti dei partner milanesi del New European Bauhaus

ore 15.00

Performance di musica, luci e parole

Con Maria Villani e l’opera di Pietro Pirelli

ore 15.45

Conclusioni

Informazioni

Le Tesi di Milano

Giovedì 9 giugno 2022, ore 14.30 – 16.00

Triennale Milano

Side event del New European Bauhaus festival

Ingresso libero

#LeTesidiMilano #MilanoNEBpartners #NEBFestival

Contatti stampa

