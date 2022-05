(AGENPARL) – ven 20 maggio 2022 L’Amministrazione comunale premia due storici esercizi commerciali cittadini

L’Amministrazione comunale ha premiato questa mattina due storici esercizi commerciali attivi da decenni sul territorio. I riconoscimenti sono stati assegnati a una merceria di Favaro Veneto e a un negozio di barbiere di Mestre. A consegnarli, l’assessore comunale al Commercio e alle Attività produttive, che ha donato ai titolari delle due attività, Stefania Cabianca e Gaetano Amoruso, un gagliardetto con il simbolo della città, esprimendo così l’apprezzamento per quanto fatto dagli esercenti nel corso degli anni.

Nata nel 1979 come piccolo negozio artigianale, nel 2014 la merceria è stata trasferita in una zona più centrale di Favaro Veneto dall’attuale titolare, figlia della fondatrice, che ha spiegato di “aver voluto scommettere, in un momento storico non favorevole, sul rinnovamento legato alla tradizione dei piccoli negozi di prossimità”.

Nel negozio di barbiere Gaetano Amoruso ha iniziato invece a lavorare, a fianco del padre, sin dal 1965, assumendone poi la conduzione nel 1982, quando il genitore è andato in pensione. Nonostante le difficoltà è sempre rimasto attivo nel centro di Mestre, diventando un punto di riferimento anche per gli altri commercianti della zona.

Venezia, 20 maggio 2022

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Foto%20merceria.jpg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Barberia%20Via%20Querini.jpg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this