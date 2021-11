(AGENPARL) – Roma, 28 novembre 2021 – Una camicia bianca è stata aggiunta a una statua normalmente a torso nudo della defunta star delle arti marziali Bruce Lee come parte di uno sforzo per aumentare il turismo locale a Hong Kong, secondo quanto riportato dai media locali.

In una collaborazione tra il marchio di abbigliamento di Hong Kong Lee Kung Man e il fan club locale, il Bruce Lee Club, il nuovo look della statua è stato svelato nell’anniversario dell’81° compleanno di Lee in un omaggio all’iconico film “The Big Boss”.

l progetto era inizialmente previsto per il 2020 in occasione dell’80° compleanno di Lee, ma è stato ritardato a causa della pandemia di coronavirus.

Il fondatore del Bruce Lee Club Wong Yiu Keung afferma che spera che la mossa aiuti a promuovere il turismo a Hong Kong.

Situata sulla Avenue of Stars a Tsim Sha Tsui, che è modellata sulla Walk of Fame di Hollywood, la statua commemorativa è stata installata in occasione del 65esimo anniversario del compleanno di Lee nel 2005. La statua in bronzo raffigura Lee nella sua caratteristica posa di combattimento dal film del 1972 ” Pugni di furia.”

Lee morì nel 1973 all’età di 32 anni.