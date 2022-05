(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 La presidente di Inner Wheel Club Venezia ricevuta questa mattina a Ca’ Farsetti

L’Inner Wheel Club Venezia ancora una volta in prima fila per quanto riguarda la solidarietà e l’impegno civico. L’associazione ha infatti approvato un nuovo intervento di sostegno economico a favore di una giovane donna di Venezia, seguita dal Centro Antiviolenza del Comune.

A ringraziare personalmente questa mattina la presidente di Inner Wheel club Venezia, Daniela Busato Ginella, accompagnata da alcune socie dell’associazione, per il sostegno costante che essa offre al Centro Antiviolenza, è stata la presidente del Consiglio comunale.

Venezia, 31 maggio 2022

