(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 INSULARITA’. FLORIS (FI): LEGGE CHE GARANTIRA’ PARI POTENZIALITA’ E DIRITTI ALLE ISOLE

“Il voto di oggi in Senato sulla legge per l’inserimento del principio dell’insularità in Costituzione rappresenta un grande e importante passo verso l’approvazione definitiva di una norma fondamentale. Finalmente infatti tutti gli isolani avranno le stesse potenzialità, diritti e condizioni del resto dei cittadini italiani quando i governi dovranno intervenire con norme fiscali, per la realizzazione di infrastrutture, per migliorare i servizi e per ridurre gli oneri della discontinuità territoriale. Se stiamo ottenendo questo risultato lo dobbiamo principalmente ai 200mila cittadini che hanno partecipato alla raccolta firme per questa legge di iniziativa popolare, la prima ed unica esaminata dal Parlamento fino ad oggi. E lo dobbiamo anche a tutti i sindaci e gli amministratori locali che hanno lavorato con impegno per arrivare a questo punto. A loro e a tutti i colleghi parlamentari, insieme ai quali siamo arrivati a questa terza importante tappa della legge costituzionale, esprimo la mia gratitudine e auspico che l’ultimo miglio fino al traguardo sia percorso da tutti con condivisione unanime”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Emilio Floris.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

