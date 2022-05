(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Cordiali saluti

Domenica 8 maggio si è svolto l’evento “Una giornata con la CRI” in Piazza Castello a Casale Monferrato, per festeggiare la Giornata Mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Durante la giornata la popolazione ha avuto occasione di conoscere le attività e i servizi svolti dalla Croce Rossa Italiana, tra cui la formazione sul Primo Soccorso e il Mass Training a cui hanno partecipato attivamente diverse società sportive del territorio come la JB Monferrato, la P.G.S. Ardor, la Junior Volley, la Canottieri Casale e la Na Ka Ryu Casale.

Erano presenti rappresentanti e mezzi dei vari nuclei di soccorso, come gli O.P.S.A. (Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua), S.M.T.S (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) e il 2° Nucleo di Bonifica e Decontaminazione del Corpo Militare Volontario CRI, che ha eseguito delle esercitazioni dimostrative.

Inoltre, erano presenti le Infermiere Volontarie che si sono occupate dei test generici sulla salute (misurazione pressione e glicemia) e della parte sanitaria delle donazioni di sangue avvenute sull’Autoemoteca, dove volontari e cittadini hanno potuto donare il sangue.

I giovani volontari si sono occupati anche delle attività rivolte a bambini e ragazzi come la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e molto altro.

Un grazie particolare va all’Amministrazione Comunale e ai sostenitori dell’evento tra i quali: la Famiglia Bonzano, le Ditte Cametlech, Cavalli srl, Nardiello, Washtec srl, Flex’o srl, Zerbinati srl, lo Studio Margara, la Farmacia Vicario, la Bottega dei Mossano, il Circolo Canottieri Casale e la Società Sportiva Na Ka Ryu Casale.

Dobbiamo ringraziare inoltre i Comitati di Alessandria, Crescentino, Cassine, Ivrea, Moncalieri, Oleggio, Torino, Tortona e Valenza per il gentile contributo di volontari e mezzi.

Un grazie, infine, ai numerosi Volontari e Dipendenti presenti durante la giornata e a tutta la popolazione che ha partecipato e assistito alle attività svolte, contribuendo così alla raccolta di più di 2.500,00€ che saranno destinati alle attività del Comitato.

