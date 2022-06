(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 Dal 9 giugno al 2 ottobre 2022

Il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578

1635)

cura di Stefano Causa e Patrizia Piscitello

Museo e Real Bosco di

Capodimonte, sala Causa

Palazzo Reale di Napoli, sala del Gran Capitano

Certosa e Museo

di San Martino

, Chiesa e Quarto del Priore

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte presenta in sala Causa

grande

mostra

monografica

Battistello Caracciolo

, artista ⠀

Napoli

che più di altri

incarna

i insegnamenti di

Caravaggio,

al punto da ottenere la definizione di “patriarca bronzeo dei Caravaggeschi”

dallo storico

dell’arte e critico Roberto Longhi. L’esposizione, a cura di

Stefano Causa

Patrizia Piscitello

nasce

dall’idea

Sylvain Bellenger

, direttore del Museo e Real Bosco di Capodim

on la

collaborazione istituzionale di

Mario Epifani

, direttore del Palazzo Reale di Napoli e di

Marta

Ragozzino

, direttrice regio

nale Musei

Campania.

In quest

e altre due sedi sono presenti opere

Battistello in un percorso espositivo legato

alla mostra di Capodimonte, anche attraverso una

bigliettazione congiunta

per tutta la durata della mostra fino al 2 ottobre 2022

In sala Causa al Museo

e Real Bosco di

Capodimonte sono allestite quasi 80 opere molte delle quali provenienti da istituzioni

pubbliche, italiane ed estere, enti ecclesiastici e privati collezionisti. Al Palazzo Reale sa狠 possibile

visitare la sala del Gran Capitano affrescata da Battistello C

aracciolo mentre a

lla Certosa e al Museo

di Sa

n Martino il percorso di mostra

si snoda tra le cappelle dell’Assunta, di San Gennaro, di San

Martino e nel Coro della Chiesa, oltre che nelle sale dedicate a Battistello nella galleria del Quarto

del Priore.

La mostra di Caracciolo fa parte del programma

di esposizioni

che porta avanti il Museo e Real Bosco

di Capodimonte su

che hanno avuto una stretta relazione con

Napoli

anche se fugace, come nel caso di Picasso e, più recentemente,

Jan Fabre o Santiago

Calatrava, e che

hanno visto il loro lavoro influenzato, spinto a esprimere

qualcosa di diverso o a

volte a prendere un

nuovo corso, dall’esperienza napoletana. Dopo Luca

Giordano, Vincenzo Gemito,

Salvatore Emblema e

ora Battistello C

aracciolo

este mostre monografiche sono

spesso le prime

in assoluto ad essere realizzate

su questi artisti e

contribuiscono

ad una migliore

individuazione, se

non della Scuola, almeno del

milieu

milieu

complesso che non 灵

essere compre

solo

da mostre strettamente filologiche

aperta

al mondo

come Napoli:

gli scambi e l’unicità delle scienze umane nel senso

più ampio del termine,

sono qui 灩豈 rilevanti della

storia tradizionale e delle limitate mostre “scientifiche”

gni mostra

influenzata

quelle

che l

’hanno preceduta

c槲 che ci ha insegnato i

l suo soggetto, ma anche

sull’arte di esporre, di raccontare e sulla ricettività

del pubblico

In questo caso la mostra

Oltre

Caravaggio. Un nuovo

racconto della pittura a Napoli

a cura di Stefano Causa e Patrizia Piscitello,

inaugurata lo scorso

31 marzo,

ha influenzato anche

la mostra su

Battistello

Caracciolo

, suggerendo

introdu

zione di

elementi di confronto con la scultura

o con opere pittoriche di diversa sensibilità,

apparentemente

opposte alla figura di Caracciolo, scuotendo

generi e materiali, senza cadere nel

concetto

di mostra di Civilt,

ha permesso

di comprendere

meglio la peculiarità di questo pittore, di

cambiare

prospettive e di dare nuove letture al ricco e poliglotta

dialo

go artistico nel potente

iceregno spagnolo,

sempre scos

so dall’arrivo di nuovi talenti p

rovenienti da Firenze, dalla Spagna

o da Roma,

come Caravaggio, artisti qual

i Ribera, Lanfranco,

Naccherino e le loro

opere presenti in mostra, rendono l’allestimento una

festa visiva più rilevante e

più ricca, dove il visitatore

 un complice invitato a interagire.

Nato a Napoli nel 1578, dove muore nel 1635,

Giovan Battista Caracciolo detto Battistello

 il

primo e il maggiore

dei pittori caravaggeschi meridionali. Il pittore fu riscoperto con un articolo del

1915 in due puntate sulla rivista l’Arte dal

giovane Roberto Longhi (1890

1970). Lo scrittore e storico

d’arte di origine piemontese non rinnegherà mai la passione per il p

ittore, di cui riusca procurarsi,

per la propria raccolta di quadri caravaggeschi, un’opera come il potente

Seppellimento di Cristo

qui esposta (Firenze, Fondazione Longhi). Se Battistello fu quanto di pi鸞simile ad un allie

vo il

Caravaggio (1571

1610)

avesse avuto, bisogna riconoscere che fu un caravaggesco molto infedele.

A differenza del maestro, egli disegna, affresca e incide. Alcuni dei lavori più impegnativi dell’ultimo

tempo del Caracciolo, negli anni 1630, sono tra i capolavori della pittura mu

rale in Italia meridionale.

Battistello, di fatto, si forma come frescante tra la fine del ‘5oo e i primi del ‘6oo e, come pittore ad

affresco, conclude, con l’aiuto di una bottega, il suo percorso in alcune delle maggiori chiese della

città.

L’esposizion

e nella sala Causa del Museo e Real Bosco

di Capodimonte

comprende circa

80 opere

in dialogo tra loro tra quelle

g槠

presenti nel museo

altre giunte qui grazie a importanti prestiti di

collezioni pubbliche, naz

ionali ed estere, collezioni e

cclesi

astiche e collezionisti privati.

Tra gli

enti

pubblici

prestatori

si ringraziano i

Musée Cantonal des Beaux Arts

di Losanna in

Svizzera,

Cathedral Museum

Mdina

a Malta,

Kunsthistorisches Museum

di Vienna, il National

Museum di Stoccolma, l’Unive

rsità di Torino, la

Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di

Torino

, la Galleria Nazionale delle Marche

Palazzo Ducale

di Urbino, le

llerie Nazionali di Arte

Antica

Palazzo Barberini e Galleria Corsini

di Roma,

Galleria Borghese di Roma,

Museo di

Palazzo Pretorio

di Prato, Galleria Regionale della Sicilia

Palazzo Abatellis di Palermo, la

Pinacoteca

di Brera

di Milano, la

Soprintendenza ABAP per le province di Cremona, Lodi e Mantova

, la

Firenze e delle provincie di Prato e Pistoia

Musei

del Bargello

di Firenze e la Galleria degli Uffizi di Firenze,

Soprintendenza ABAP per la cit瓠

Soprintendenza ABAP del

Molise

Ministero degli Interni

Fondo Edifici di Culto, e le istituzioni campane come

Biblioteca

e Compl

esso monumentale dei Girolamini a Napoli

il Pio Monte della Miser

icordia a Napoli, la

Direzione regionale Musei Campania e la Certosa e

Museo di San Martino a Napoli,

Soprintendenza ABAP del comune di Napoli

Napoli

Soprintende

nza ABAP di Salerno e Avellino

il Museo Civico Gaetano Filangieri di Napoli,

il Museo Correale

Terranova

di Sorrento

. Importante l’apporto della

Fondazione Giuseppe e Margaret

De Vito per la storia dell’arte moderna a Napoli

di Vaglia (Firenze

della

dazione di Studi di

Storia dell’Arte Roberto Longhi

di Firenze e della Collezione Michele Gargiulo. Fondamentali per la

mostra i prestiti provenienti dagli

enti ecclesiastici

: la

Collegiata di S. Maria di Ognissanti

Stilo

eggio

alabria

chiesa

della Nativit della Beata Maria Vergine Roccadaspide (Salerno),

Museo Diocesano

Cremona,

Chiesa di San Michele Arcangelo

Baranello (C

ampobasso)

Cattedrale di Santa Maria Assunta

al Duomo di Napoli,

Deputazione della Real Cappella del Te

soro

di San Gennaro

Duomo,

Cappella del Tesoro di San Gennaro

Curia Arcivescovile di Napoli

Chiesa d

i Santa Maria di Costantinopoli

Chiesa Santa Maria Incoron

Turchini, la

Chiesa del Ge珹 Vecchio

Chiesa di Sant

a Maria della Stella, p

dell’Interno

Fondo Edifici di Culto

, la

Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trini瓠

dei Pellegrini e Convalescenti

Basilica dell’Incor

onata Madre del Buon Consiglio.

Si ringrazia

Nucleo C

arabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli

e tutti i

collezionisti privati.

Un percorso articolato per comprendere come e quanto Battistello Caracciolo sia stato influenzato da

Caravaggio, come si intuisce nelle parole del De Dominici ⠀

): “

Ora fra coloro che allettati

rimasero da 珬 nuova maniera

 [

di Caravaggio

, uno fu il nostro Caracciolo, ed a tal segno se ne

compiacque che, lasciate in abbandono tutte quelle da lui per l’innanzi seguitate maniere, a questa

tutto si volse ed assolutamen

te si propose di seguitare…’

ma anche per studiare in cosa se ne discostò.

Battistello Caracciolo

, infatti,

 un caravaggesco in controtendenza: lo dimostrano i suoi disegni, co珬

nitidi e veloci, strettamente correlati all’esecuzione di un dipinto. Com’è

noto il

modus operandi

Michelangelo Merisi, per come lo conosciamo attraverso le fonti e le opere a noi pervenute, trascurava

l’esercizio grafico preliminare alla realizzazione pittorica

i fondamentale importanza per la

comprensione del ruolo del dise

gno nell’opera di Battistello è stato il riconoscimento della sua mano

in diversi disegni conservati presso il National

useum di Stoccolma. I fogli, alcuni

dei quali

esposti,

furono portati in Svezia alla fine del Seicento dall’architetto Nicodemus Tessin

il Giovane, di ritorno

dai suoi viaggi in Italia

. E ancora una volta ci sorreggono nella comprensione dell’artista le parole di

De Dominici:

Fu però molto studioso nelle nostre arti e d’un pensiere facea più disegni, e quello

che poi eligeva, lo rivedeva

con disegni fatti sul vero da figura a figura, disegnando perlopi鸞con

lapis piombino o con penna’.

Ma vediamo nel

dettaglio il percorso di

mostra in Sala Causa al Museo

e Real Bosco di Capodimonte

e poi le opere

in situ

presenti al Palazzo Reale di Napol

i e alla Certosa

e al Museo di San Martino

Il percorso di mostra

Museo e Real Bosco di Capodimonte, sala Causa

Napoli

Il progetto di allestimento della mostra al Museo e Real Bosco di Capodimonte  curato

arquitectos (Roberto Cremascoli

, Edison Okumura, Marta Rodrigues) & Flavia Chiavaroli

avevano già curato l

installazione della mostra

Caravaggio Napoli

nel 2018.

Se per Caravaggio fu la

notte, per Caracciolo è l’incarnato bronzeo dei suoi Cristi, delle sue Madonne, il corpo di

Sant’Onofrio

, l’unicità ed il grande stacco del maestro, firma unica ed incontrovertibile come il suo

monogramma. Le pareti si ve

stono della stessa tonalit bronzea, la stessa irregolarità, la stessa

materica verità.

proget

tisti hanno interpretato l

dei curatori

“Volevamo un Battistello

centrifugo e non disorientante”

realizzando un

a sequenza di sp

azi che permette

giochi di sguardi,

confronti tra movimenti e contro

movimenti, presenze forti come le sculture marmoree degli apostoli

che inquadrano la grande pala

Madonna con Bambino e Santi

proveniente dalla Cattedrale

di Stilo.

Dagli inizi, sino alla maturità della sua produzione artistica, si trova in ogni sala un confronto tematico

e stilis

tico, disegnato con dovizia dai curatori, con i grandi maestri coevi: da Francesco Curia a Jusepe

All’ingresso, grazie anche all’interazione con l’installazione

multimediale curata da Stefano Gargiulo, un’austera finestra, che rimanda alla facciata della Cappella

presenze importanti come quella di Fabrizio Pignatelli, scultura per il suo monumento funebre

proveniente dalla Chiesa di Santa Maria Mater Domini di

Napoli. Un’analoga apertura ci anticipa,

più in 泠 nel percorso, uno sguardo verso le ultime due sale, verso i bozzetti di Battistello, materia

prima e primordiale del pittore, ed il suo ultimo scambio dialogico,

in chiusura, con Mattia Preti.

I colori e i gesti arc

aici di Battistello Caracciolo

Installazione

site specific

di Kaos Produzioni

Il percorso di mostra inizia con un

‘installazione

site specific

realizzata da Kaos Produzioni con la

direzione artistica di Stefano Gargiulo e l’elaborazione musicale di Bruno Troisi, in cui

le immagini

e i suoni introducono il visitatore nei mondi di luce e ombre

del naturalismo di Battistello.

differenze tecniche e

cromatiche dei s

uoi lavori trasfor

mano i lividi

in grandi ricami colorati negli affreschi rendendo palese come l’alternanza tra ombra e luce 

condizione imprescindibile non solo per l’artista ma per la stessa vita.

a profondit dell’ombra

necessita del

la luce per essere riconosciuta, al contempo la luce semplifica, chiarisce e rassicura ma

senza il buio dell’ombra l’uomo sarebbe ancora nel noioso paradiso terrestre

Il Battista e altri ragazzi di vita

La vicinanza ai modelli del Caravaggio  testimoniata da

alcuni dipinti da stanza databili tra la fine del primo e gli inizi

del secondo decennio del ‘600. La collocazione delle opere 

tale da rimarcare le diverse tappe del percorso di crescita

artistica

di Battistello. Si comincia con il

San Giovanni

giovinetto proveniente dal Museo Filangieri e si

prosegue idealmente con

Il giovane San Giovanni nel deserto

di Berkeley e il

San Giovanni

Battista

fanciullo

del 1622 ca.

della fondazione De Vito

: dalla sensualit esplicita

e torbida che evoca i ‘ragazzi di vita’ delle opere di

Caravaggio. L’

Amorino dormiente

el 1622 d

i Palazzo

Abatellis a Palermo  riconducibile, per la resa plastica del

nudo e la linea di contorno, allo stesso soggett

o di Caravaggio

di Palazzo Pitti a Firenze.

Il tema del “Gesù infante con

Giuseppe” è al centro di altri due dipinti di Battistello, l'uno

proveniente dal Museo di Losanna e l’altro da una collezione

privata;

l coinvolgimento dello spettatore  il minimo

comun denominatore di queste prove del

Caracciolo.

L’ombra di Caravaggio

Con l’arrivo a Napoli del pittore Michelangelo da Caravaggio (alla fine del 1606), entra nel vivo la

stagione del naturalismo nel Vicereame. All’altezza del 1607

’08,

l’Immacolata

Concezione con i

santi Francesco di Paola e Domenico

costituisce il primo sforzo coerentemente caravaggesco di Battistello.

L’Immacolata della Stella è la

prima opera pubblica di Battistell

o non ad affresco; il maestro aveva meno di trent’anni e nella pala

suffragata dai documenti, fissa tra il 1607 e il 1608.

Il pittore ne era così orgogli

oso da lasciare la

firma per esteso in basso e autoritrarsi nella figura dell’Adamo che la indica. La composizione del

dipinto innova il tradizionale schema neo cinquecentesco adottato ancora da maestri di generazione

precedente come, fra tutti, F

abrizio S

antafede (1560 circa

1628 post). Il carattere realistico dei volti

dei santi nella parte inferiore del dipinto assegna a Battistello un posto di rilievo nell’evoluzione del

ritratto storico nel Vicereame. Se a Napoli, negli stessi anni, il pittore Carlo Se

llitto (1581

1614) si

mostra in grado di dipingere ritratti di inusitato realismo, i confronti 灩豈 incisivi si pongono con

l’ambiente degli scultori. Per questo

i curatori hanno deciso di

avvicina

alla pala, un apice della

statuaria devozionale come il

itratto di Fabrizio Pignatelli di Monteleone

eseguito dal toscano

Michelangelo Na

ccherino (1550

1622) per la chiesa di Santa Maria di Materdomini nel 1607.

Fabrizio Pignatelli fu un personaggio di grande rilievo nell’aristocrazia napoletana del secondo

nquecento ed incarnava il profilo del buon cristiano espresso nei dettami della Controriforma. Nella

statua/ritratto realizzata da Naccherino per il suo monumento sepolcrale l’intento della

rappresentazione  pi鸞devozionale che

celebrativo: il defunto 

inginocchiato, ha

deposto le armi, in atteggiamento di umile

sottomissione.

l nesso di Battistello con gli scultori forestieri

in cit瓠 e nel Viceregno si sostanzia con il

posto di rilievo assegnato a un capolavoro

della scultura di primo ‘6oo come il bus

databile tra il 1620 e il ’23, di Girolamo Flerio

del bergamasco Cosimo Fanzago (1591

1678) nella chiesa napoletana di Santa Maria

di Costantinopoli.

In questa sala sono infine raccolte, insieme

alla celebre e precoce

Madonna col Bambino e San

annino

del 1607 ca.

del Museo di San Martino

a Napoli, altre due opere di forte impronta

caravaggesca, databili possibilmente entro il primo

decennio del ‘600: l’

Ecce Homo

del 1607

(foto in alto)

del Museo

e Real Bosco

Capodimonte e il

Fortitudine

Pares o

Cupido e la

Morte

del 1608

1610 (foto

, raro soggetto

allegorico del Museo della Cattedrale di Mdina

(Malta). Nella posteriore

Fuga in Egitto

caratterizzata da un punto di vista ribassato, il

modellato dei contorni e l’ovale della Madonna

fanno g槠 presumere il contraccolpo delle prime

opere di Ribera ⠀giunto a Napoli nel 1616).

Battistello e Curia

a confronto

La tela

Battesimo di Cristo

dei Gerolamini

(foto a sx⤀

databile all’incirca nel 1610,

ritrae san Giovanni Battista

impartisce il Battesimo a Cristo, mentre la colomba,

che simboleggia lo Spirito Santo, irrompe nella scena.

L’affinità della struttura compositiva con quella de

martirio di Sant’Orsola di Caravaggio

(1610⤀

eseguita

per Marcantonio Doria (Napoli,

Galler

ie d’Italia),

suggerisce che il Battesimo sia di poco posteriore. Le due

figure emergono prepotentemente da un fondo scuro, e

sono illuminate da una luce laterale che ne evidenzia

alcuni particolari anatomici.

Se nel quadro dei Gerolamini

è caravaggesca l’

invenzione di due figure isolate in una stanza scura; spetta solo al Caracciolo la

scoperta e la valorizzazione di un’umanità dolente e dolorosa. Qualche anno prima, Francesco Curia

(1538

1608) avev

a affrontato lo stesso tema nel

Battesimo

della Cappella

Brancaccio: qui le figure

sono riprese con un paesaggio con altri battezzandi.

stensione e ingentilimento del C

aravaggismo

Eseguita nel 1615 la

Libera

zione di San Pietro dal

carcere

(foto

 uno dei dipinti più celebri del

Caracciolo e di tutto

il ‘6oo caravaggesco. Visibile su

uno degli altari della chiesa del Pio Monte di

Misericordia, rimette in una chiave

iconograficamente più piana una delle opere di

misericordia corporale che, nel dipinto sull’altare

maggiore della chiesa, il Caravaggio, me

no di dieci

anni prima, aveva reso nella celebre pala dell’altare

maggiore.

Per questo Battistello rivisita l’affresco di

eguale soggetto eseguito da Raffaello, tra il 1513 e il

’14, per la Stanza di Eliodoro in Vaticano.

La “Liberazione di San Pietro” è

inoltre il quadro

dove lo stile di Battistello risente più chiaramente del

contatto con il Gentileschi, conosciuto a Roma un

anno prima (1614), e che qui viene ripensato dal

pittore nelle stesure dell’abito dell’angelo. A distanza

di cinque anni dalla mort

e del Caravaggio (1610), la

tensione e il rigore del primo naturalismo vengono

ammorbiditi e stemperati.

Una questione di stile. Ribera e Battistello alla fine del primo ventennio

Dopo un soggiorno

a Roma Jusepe de Ribera (1591

1652) si

trasferisce a

Napoli nel 1616. Nello spazio di pochi mesi lo spagnolo

riesce a mutare definitivamen

te le sorti della pittura locale

. A molti

’10)

erano apparse stilisticamente anomale perc棩 basate su una

olozza

di colori ristretta a

l lessico tardo del maestro, privo di una precisa

traccia disegnativa e talvolta volentieri improvvisato. Ribera rimette

al centro i virtuosismi tecnici e gli effetti pittorici di superficie:

Battistello reagisce prontamente all

e novit del pittore spagnolo. Lo

si vede sia nella

pala d

Trini瓠 Terrestre

dei Turchini (1617) a Napoli dove, nella testa del San Giuseppe,

dei Gerolamini)

, sia nella

Madonna d’Ognissanti

del 1616

1619,

proveniente dalla

Collegiata di S. Maria di Ognissanti

Stilo

eggio

alabria

La tela monumentale

(foto a sx⤀

restituisce una complessa rappresentazione del

“Paradiso” con i protagonisti disposti su due

registri sovrapposti, secondo i precetti sanciti dalla

Controriforma. In alto  raffigurata la Chiesa Trionfante, con al centro Maria col Figlio, coronata da

angeli e circondata da santi. Complessa ed articolata la relazione tra le figure, fatta di gesti e

sguardi, il dipinto costituisce un autentico punto di svolta nella carriera di Battistello, conquistato

dagli

effetti pittorici di superficie

dello spagnolo

Ribera giunto a Napoli nel 1616.

L’occasione di

avere in mostra il dipinto corona una delle

giunture cruciali della storia della pittura a

Napoli del secondo decennio del Seicento. Sul lato

si vede un’opera tra le più impegnative della maturità

del maestro:

il Miracolo di Sant’Antonio da Padova

(foto a dx)

della chiesa d

i San Giorgio dei Genovesi,

in temporanea consegna

a Capodimonte

dal 1985

, di

cui si presenta il bel bozzetto autografo, privo della

parte superiore con l’apparizione angelica.

La pala

raffigura uno dei miracoli più noti compiuti da

Sant’Antonio da Padova:

la resurrezione di un morto

che scagiona suo padre, ingiustamente accusato

dell’omicidio. Databile intorno agli anni ’20 del

‘600,

e siglata,

col monogramma in alto a sinistra:

la tela evidenzia l’assimilazione degli esiti

caravaggeschi in particolar

e l’angelo in volo ricorda

quello delle Sette opere di Misericordia dipinto da

Caravaggio per l’altare maggiore della Chiesa

dinamismo che rivela, da parte

di Caracciolo, l’intelligente rilettura delle opere romane di Giovanni

Lanfranco (1582

1647).

Figure seminude in una stanza. Genesi e variazione di un tema caravaggesco

La Crocifissione con i dolenti

si può ancora una volta confrontare

con la

Crocifissione di Sant’Andrea

di Caravaggio oggi al Museo

cambiamento della luce che ammorbidiscono la composizione.

Le altre tele a figura intera

Davide con la testa di Golia

prima del 1612

della

Galleria

Borghese

di Roma

Cristo

e allo

scherano

della

Crocifissione

del 1610 ca.

di Capodimonte

rivelano un incremento stilistico da leggere in direzione del

Gentileschi e del Ribera (giunto a Napoli nel 1616). Si nota nel

Sant’Onofrio

del 161

della Galleria Corsini

⠀foto a d

avvicinamento al pitt

ore spagnolo, che si estende al

Compianto

Cristo

morto

del 1620 ca.

di Baranello in Molise (appoggiata

a un prototipo del Ribera⤀ e al

Cristo

morto trasportato al

sepolcro

del 1620 ca.

della F

ondazione Longhi.

Restauri rivelatori

dominata dallo spagnolo Ribera. Dipinti sacri o

mitologici

come il

San Gerolamo e l’angelo

, la

Trini瓠 terrestre con santi

, oltre che il

Sileno ebbro

firmato nel ’26

si offrono come modelli a tutti i

Quella di Battistell漠 una rilettura

di Ribera molto

personale: la

Gloria di

San Luigi Gonzaga

ocumentato da un pagamento di acconto del 2

gennaio

1627) del

la Chiesa del

Ge珹 Vec

⠀foto

a sx⤀

, che grazie all’impeccabile restauro per la

mostra, svela integralmente la rara tav

olozza e la

resa illusionistica.

L’invenzione potente di una figura che, scortata da angeli, ascende dal nostro

spazio reale viene replicata nell’

Immacolata Concezione

di Roccadaspide

del 1627 ca.

⠀foto a dx).

Nella tela cilentana si dispiega l’elaborato panneggio, che avvolge la figura

nei termini di una statua processionale. Questo nesso giustifica l’esposizione

busto devozionale di Santa Pat

rizia

, una delle compatrone di Napoli.

Datato nel 1625, raro esempio dell’arte argentaria della prima metà del

secolo, spetta a Leonardo Carpentiero, fatto giustiziare dal Cardinale Zapata

per reato di lesa maest.

L’attivazion

e dinamica dei nodi nar

rativi

n questa sala

si presentano

due tele da stanza del maestro risalenti, con ogni probabilit, agli anni

1620: il

Noli me tangere

del 1618

di Prato

(foto a

sx⤀

, e il

Cristo e la Samaritana

del 1622

⠀foto in

basso)

, tra i culmini seicenteschi della

Pinacoteca di

Brera. Vi si apprezza lo sforzo di attivare

dinamicamente il modulo, di origine caravaggesca,

di due o 灩豈

personaggi a

mezzo busto

o a tre quarti

in uno

stanzone

scuro, con

tagli

scorciati e

punti di vista ribassati che contribuiscono ad ani

mare i

dialoghi tra le figure. Non vi  dubbio che la conoscenza delle

opere romane di Giovanni Lanfranco (1582

1647), specie la

decorazione della Cappella Bongiovanni in Sant’Agostino

(1616), sia stata cruciale per questi incrementi di stile e cultura

l’opera di Battistello. Infine l’interpolazione di un gruppo

1629) come il

San Martino e il povero, più antico di un ventennio, rivela come Battistello avesse saputo trarre frutto

dalla lezione degli scultori a

Napoli.

Lo spettatore come complice

Figurano in questa sala tre apici della

prima maturit del Caracciolo

collocabili nel corso del secondo

decennio. Si tratta del cosiddetto

Cristo e Simone da Cirene o “Qui vult

venire post me” ⠀dal Vangelo di Luca)

Torino, Università)

⠀foto a sx⤀

proveniente dalla collezione di

Marcantonio Doria a Genova dove 

attestato nel 1614.

L’opera è siglata

sul margine destro

e sul retro si legge

la scritta “Del Caracciolo”; con

Nel 161

4 Battistello riceve ottanta

ducati da Lanfranco Massa,

procuratore di Marcantonio Doria, come pagamento di una tela raffigurante un Cristo Portacroce. Il

titolo dell’opera ricalca la celebre esortazione cristologica riportata nei vangeli: «Se qualcuno vuo

i segua

». L’adozione di un

glio ravvicinato  funzionale a

coinvolgere chi guarda tra gli astanti del calvario. Si tratta di una

strategia di

coinvolgimento che Battistello

erimenta anche in altri dipinti da stanza.

Il recente

restauro (2019⤀ ha riportato alla piena leggibili瓠 una tavolozza smagliante e una serie di dettagli

dai panni stracciati del ragazzino fino ai piedi sporchi in primo piano

che rivelano il ripensame

degli ultimi capolavori del Caravaggio ⠀a cominciare dalla

Madonna del Rosario

, oggi a Vienna,

Kunsthistorishes Museum). Lo affiancano una

Salomé con la testa del Battista

, di una collezione

privata e, infine, la celebre tela di eguale tema proveniente

dalla Galleria degli Uffizi, pure databile

tra il 1615 e il ’20 e attestata, su base documentaria, negli appartamenti del giovane principe Leopoldo

dei Medici gi nel 1638. In questi dipinti lo spettatore, direttamente chiamato in causa, diventa

complice

della scena che si sta consumando.

Accoppiamenti traumatici e giudiziosi

Leda e il cigno

del 1630

(foto)

riferibile su

esclusiva base stilistica al finale di partita del

pittore, appartiene a una collezione privata.

soggetto di questo quadro da

stanza  tratto dagli

amori di Zeus, capace di tramutare il proprio

aspetto per sedurre ignare fanciulle: invaghitosi

della bella Leda, il re degli dei si trasforma in un

cigno. Riferita alla fase di estrema maturit

dell’artista, la tela presenta brani di

notevole

virtuosismo, soprattutto nella resa del piumaggio

del cigno.

Collocabile ai primi anni 1630, come

Venere e

Adone

, quando più scoperti appaiono i debiti di

Battistello nei confronti dei maestri bolognesi

specie del Domenichin

o (1581

1641) e del

Lanfranco,

entramb

attivi a Napoli nella Cappella

del Tesoro di San Gennaro dagli inizi degli anni

Il soggetto

Venere e Adone

desunto dalle

Metamorfosi di Ovidio

ritrae il commiato di

Adone,

che lascia Venere per una battuta

di caccia.

La tela,

SS. Marcellino e Festo, per potere essere inserita

in un contesto ecclesiastico era stata ridipinta, in

particolare la figura femminile coperta e Adone

mutato in un Santo, non facilmente identificabile, forse un San

Rocco o un San Vito o San Giuliano

l’uccellatore. Solo grazie ad un restauro rivelatore, del 1983, è emersa la figura di Venere. L’opera è

ascrivibile alla maturità dell’artista per il modellato morbido supportato da un attento uso del disegno.

I dipinti

qui esposti rivelano una trama di riferimenti alla pittura bolognese, a cominciare dalla

decorazione del soffitto della Galleria Farnese a Roma, come nelle figure di Adone e Venere; c潳

come sembra rinviare a questo anche il tema, di origine ellenistica,

ma ripreso dalla tradizione

cinquecentesca nella Leda col cigno. Da un punto di vista stilistico siamo negli anni delle imprese di

San Martino dove, secondo le parole del De Dominici, Battistello usò: ‘

più tosto maniera chiara, che

la sua solita oscura e c

aricata di lumi…’.

Battistello e Lanfranco

Nato nel 1582 e giunto

a lavorare a Napoli, dove si tratterr

dal 1634 al ‘46, Lanfranco è a Napoli il più decisivo pittore

risente di Lanfranco  nessun altri che Battistello.

Le opere

maestro

condotte

nel corso

gli anni

1620 e

nella

prima

‘30

stabiliscono il riadattamento, in chiave ormai moderatamente caravaggesca, di invenzioni spaziali e

compositive di Lanfranco

(nella foto in alto

Vergine

con il bambino e

le sante Maria Egiziaca e

Margherita

. La matrice naturalistica rimane, nondimeno, riconoscibile nel percorso

maturo di Battistello

(nella foto in alto a dx

Madonna col bambino e Sant’Anna,

1625)

Battistello disegnatore

Corridoio

Battistello Caracciolo  un caravaggesco in controtendenza: lo dimostrano i suoi disegni, così nitidi

e veloci, strettamente correlati all’esecuzione di un dipinto. Com’è noto il modus operandi di

Michelangelo Merisi, per come lo conosciamo attraverso le f

onti e le opere a noi pervenute, trascurava

l’esercizio grafico preliminare alla realizzazione pittorica

Di fondamentale importanza per la

comprensione del ruolo del disegno nell’opera di Battistello è stato il riconoscimento della sua mano

in diversi dis

i conservati presso il National M

useum di Stoccolma. I fogli, alcuni qui esposti,

furono portati in Svezia alla fine del Seicento dall’architetto Nicodemus Tessin il Giovane, di ritorno

dai suoi viaggi in Italia, nel corso dei quali nel 1676 si spinse f

ino a Napoli. Tra questi alcuni solenni

studi a matita in cui Battistello approfondisce le singole figure, in vista dell’esecuzione pittorica. Fa

parte del gruppo lo splendido studio per la figura di Gonzalo Fernndez de Córdoba, primo vice狩 di

Napoli dal

1504 al 1507, nella scena della Consegna delle chiavi della cit瓠 dipinta da Battistello sulla

volta della Sala del Gran Capitano nel Palazzo Reale di Napoli.

Oltre Battistello

Chiude l’itinerario battistelliano un vero capolavoro degli

i di Mattia Preti (1653

’59), ma che costituisce

un unicum:

Scena di carit

con tre

fanciulli mendicanti

(foto)

in uno sfondo urbano, chiedono l’elemosina rivolgendosi

direttamente a noi. Mentre coinvolgono lo spettatore come

mai avvenuto prima e raramente in seguito, questi scugnizzi

seicenteschi si riallacciano, in stile e concetto, al

Battista

Museo Filangie

ri con cui si apre il percorso. E cos mentre il

regnicolo Preti, intorno al 165

’58, dà idealmente la mano al

napoletano Caracciolo a vent’anni dalla morte, finita la

mostra ricomincia la mostra.

Le opere

in situ

al Palazzo Reale di Napoli

La sala

del Gran Capitano affrescata da

Battistello Caracciolo

Parte dell’appartamento del viceré nel Seicento e di quello di Carlo di Borbone nel secolo successivo,

la sala del Gran Capitano prende il nome dagli affreschi della volta, eseguiti da uno dei

primi seguaci

del Caravaggio a Napoli, Giovan Battista detto Battistello Caracciolo (Napoli 1578

1635). I dipinti

raffigurano Storie del Gran Capitano Gonzalo Fernndez de Córdoba, che dopo aver sconfitto per due

volte l’esercito francese divenne il primo

vice狩 spagnolo di Napoli (1504

1507). Negli angoli gli

stemmi e le imprese di don Pedro Fernndez de Castro, VII conte di Lemos, collocano verosimilmente

i affreschi al periodo del suo V

iceregno (1610

1616): si tratta pertanto di una delle volte dipint

e 灩豈

antiche del Palazzo, anteriore ai due cicli affrescati da Belisario Corenzio nella seconda anticamera e

nella sala degli Ambasciatori.

Gli affreschi

ampiamente ridipinti alla

metà dell’Ottocento e

restaurati nel 1990

illustrano le varie fasi dell

conquista militare

spagnola del Regno di

Napoli, condotta da

Gonzalo Fernndez de

Córdoba, detto il Gran

Capitano

(1502⤀

come

indicato anche dalle

iscrizioni in lingua

spagnola

, come indicato

anche dalle iscrizioni in

lingua spagnola:

Il Gran

Capitano si impossessa della Calabria

(al centro),

assalta i francesi a Ba

rletta

(parete nord),

duella

con Monsieur de La Palice a Ruvo

(parete ovest, molto rovinato),

incontra gli ambasciatori di Napoli

che gli offrono le chiavi della cit瓠

(parete sud),

entra trionfante in Napoli

(parete est).

Battistello Caracciolo risolve i

n chiave

monumentale il linguaggio naturalista e, con

spirito di adesione alla storia, inserisce veri

ritratti nelle scene dipinte; in particolare, nel

volto dell’uomo con baffi e pizzetto neri che

sporge tra due figure al centro della scena

dell’Incontro

con gli ambasciatori di Napoli

sono riconoscibili i tratti di Michelangelo

Merisi da Caravaggio, omaggio del pittore

uno dei pochi pittori caravaggeschi che

sperimentarono le innovazioni del Merisi nella

nica ad affresco. Il ciclo  ispirato alle

Historie delle guerre

fatte da Consalvo di

Cordova detto il Gran Capitano, pubblicate a

Napoli nel 1607.

Le opere

in situ

alla Certosa e

Museo di San Martino (Chiesa e Quarto del Priore⤀

«Ma le più belle opere di Giovan Battista si veggono nella chiesa bellissima di San Martino, de’

padri certosini묀

scrive Bernardo De Dominici, parlando di Battistello Caracciolo, che contribuì a

rendere splendida e moderna la Certosa napoletana nei primi decenni del Seicento. Al pittore,

anche la Direzione

regionale

Musei

Campania e la Certosa e Museo di San Martino hanno voluto dedicare uno speciale

approfondimento nell’ambito della mostra

Il patriarca bronzeo dei Caravaggesch

i. Battistello

Caracciolo ⠀1578

1635⤀

frutto della coll

aborazione istituzionale con il Museo e Real Bosco di

Capodimonte e Palazzo Reale di Napoli.

Alla mostra principale di Capodimonte, si collega idealmente e concretamente il racconto di

Battistello a San Martino, che si snoda tra i luoghi caratterizzati da

gli interventi che il pittore eseg痬

per la committenza certosina al tempo della sua piena mat

urità:

dalla grande tela per il coro del 1622,

ai dipinti per la sala del capitolo del 1626, agli affreschi per le cappelle dell’Assunta e di San Gennaro,

per le

quali aveva realizzato anche le pale d’altare poi spostate in altri ambienti, che si scalano nei

primi anni trenta, poco prima della morte avvenuta nel 1635.

Per poter apprezzare pienamente lo

sforzo straordinario messo in campo da Battistello e dagli altri artisti chiamati a decorare la Certosa

negli anni di Cosimo Fanzago,

la Direzione r

egionale Musei

Campania ha

voluto

“ri

accendere le luci

nelle c

appelle e negli spazi annessi alla Chiesa, grazie ad un nuovo eccellente impianto di

illuminazione, che rappresenta il primo passo di un processo di rinnovamento che rigua

rder presto

l’intero complesso,

grazie al lavoro della direzione e di tutto il perso

nale.

Il racconto di Battistello a San Martino si conclude nella Sala dedicata al pittore all’interno della

galleria del Quarto del Priore, dove sono esposti, grazie ad un allestimento progettato per l’occasione

e in dialogo con quello della mostra di Capo

dimonte, i dipinti, i bozzetti per gli affreschi e anche, per

la prima volta, i disegni di Battistello conservati nelle raccolte del museo, che dimostrano la maestria

e la duttili瓠 di un artista al quale, a fronte del naturalismo ben compreso e praticato,

certo non

difettavano lo studio e l’invenzione.

In occasione dell’inaugurazione della mostra, giovedì 9 giugno 2022 alle 18.30, la Certosa e Museo

di San Martino sar aperta al

pubblico con

ingresso gratuito, dalle ore 18.00

alle

22.00 (la

biglietteria chiude alle 21

.00). Saranno visitabili la Chiesa e gli ambienti annessi, la Sala della Cona

dei Lani, il Quarto del Priore, la Sezione presepiale e il Refettorio.

Il percorso di mostra nella

Chiesa

Cappella dell’Assunta

L'assetto attuale della cappella dedicata all’Assunzione di Maria è frutto di una complessa attività

artistica iniziata negli anni '30 del ‘600 con il programma decorativo di Battistello Caracciolo per

compiersi poi intorno al 1756 con gli interventi di Fr

ancesco De Mura, Giuseppe Sammartino e

Niccolò Tagliacozzi Canale. L’intervento di Battistello si colloca alla fine del suo percorso artistico,

quando la vena naturalistica si stempera in favore di un rinnovato interesse per la pittura classicista

di ambit

o emiliano. La volta della cappella  suddivisa in nove riquadri, tramite una incorniciatura

tardomanierista in stucco dorato, che illustrano le scene salienti della vita di Maria: al

Sogno di

Gioacchino

seguono

l’Incontro tra Anna e Gioacchino alla Porta

Aurea, La Nascita della Vergine,

La Presentazione di Maria al Tempio, Lo Sposalizio della Vergine, L’Annunciazione, La Visitazione,

L’Incoronazione di Maria

l’Immacolata Concezione.

Il ciclo della

volta si

raccorda con i

due grandi

affreschi dei

laterali: a

sinistra

Adorazione

dei Pastori

(foto)

a destra

Presentazione

di Ge珹 al

tempio.

Il sottarco di accesso presenta tre scene con i miracoli della Vergine in soccorso all’ordine certosino.

I due comparti ai lati del finestrone mos

trano re David con testa di Golia, e un profeta, forse Iesse,

padre di David e antenato di Cristo.

Cappella di San Gennaro

a prima cappella, dedicata a San

Gennaro vescovo e martire,

patrono di Napoli,  il risultato di

un’articolata vicenda

artistica

conclusasi nel 1711 con gli

interventi di D

omenico

ntonio

Vaccaro. Tra il 1632 e il 1633

Battistello Caracciolo realizza gli

affreschi della volta

(foto)

, delle

due lunette e tre tele raffiguranti

le scene del martirio di San

Gennaro

descritte d

agli Atti

Vaticani (VII secolo). La decisione

dei certosini di dedicare una delle

cappelle della Chiesa al Santo

patrono  dovuta al clima generale

di rinverdimento del culto di San

Gennaro all’indomani della

terribile eruzione vesuviana del

16 dicembre

1631 e al presunto

intervento miracoloso del Santo.

La volta della cappella, suddivisa

in cinque riquadri con cornici in stucco dorato opera di Cosimo Fanzago, narra le torture patite da

Gennaro e dagli altri martiri.

li postumi del Santo: a sinistra, il

primo prodigio della liquefazione del sangue occorso durante la traslazione delle reliquie nelle

Vesuvio del 1631.

Nel so

ttarco sono raffigurati i santi Francesco di Paola, Andrea Avellino e

Giacomo della Marca.

Le due tele laterali, mal conservate ma leggibili nel complesso, rappresentano

i Martiri sottoposti alla tortura dello stiramento degli arti (destra) e la loro decap

itazione presso la

Solfatara (sinistra).

La pala d’altare con

San Gennaro e i Santi Patroni di Napoli

, olio su tela del 1632 ca.

fu sostituita

dall’a

ltorilievo marmoreo del Vaccaro

raffigurante

La Trini瓠 e la Vergine che offrono al Santo le

chiavi della

cit瓠

. In seguito la tela fu spostata nella Cappella del Rosario.

Controversa  la questione

legata alla datazione; la tela fu verosimilmente

eseguita insieme alle altre due, che decorano le

pareti laterali della Cappella di San Gennaro,

intorno al 1635, per quanto alcuni studiosi

anticipino la sua realizzazione di qualche anno o

addirittura al 16

22, a ridosso della

Lavanda dei

piedi.

Nell’opera

San Gennaro e i Santi Patroni di

Napoli

(foto)

il naturalismo di Battistello sembra

farsi da parte per lasciare spazio ad una maggiore

attenzione al colore e agli esiti squisitamente

barocchi della pittura

dell’emiliano Lanfranco, che

nel 1634 si trovava a Napoli, e che pochi anni dopo

avrebbe affrescato la volta della chiesa della

Certosa.

San Gennaro primeggia sugli altri patroni

della cit瓠 (Aspreno, Severo, Agnello, Eusebio,

Attanasio, Agrippino) per la

postura monumentale

e la gestualit solenne, mentre in primo piano, i

piccoli corpi morbidi dei putti, che reggono le

ampolle con il sangue del Santo, vengono investiti

dalla luce e contrastano con il resto della scena che

rimane schermata all’interno di u

n androne o di un

portico ombreggiato.

Coro della Certosa

Il Coro della

Certosa di San Martino rappresenta il cuore dell’intero complesso monastico. L’aspetto

attuale  il frutto di una lunga vicenda artistica che va dal 1589, quando al Cavalier d’Arpino 

affidata

l’esecuzione degli affreschi delle volte, fino al 1651, anno di ultimazione de

La Comunione degli

Apostoli

di Jusepe

de Ribera. Il filo conduttore che lega tutte le opere  il tema iconografico

dell’Eucarestia che consente di leggere in maniera unitaria le variegate espressioni artistiche

dell’ambiente.

La volta gotica, suddivisa con cornici e cariatidi in molteplici ca

mpiture, ospita gli

affreschi del Cavalier d’Arpino, che affianca scene veterotestamentarie e episodi evangelici in un

sistema di prefigurazioni allusive all’Eucarestia. Le cinque grandi tele, veri e propri teleri, sono

collegate dallo stesso gioco di reci

proci richiami: la prima ad inserirsi  nel 1589

L’Ultima Cena

della

bottega di Paolo Veronese, cui si associa nel 1622

La lavanda dei piedi

del Caracciolo pervasa di

quella luce sovrumana, di quell’ispirazione drammaticamente tesa verso la realt della na

tura che

Battistello ha appreso da Caravaggio. Del 1639 

La Pasqua ebraica

di Massimo Stanzione, mentre

del 1641 

L’Adorazione dei pastori

di Guido Reni: i suoi pastori, adoranti il Bambino da cui promana

una luce eterea come da un Tabernacolo Vivente, s

ono tutti pervasi da una compostezza e dignit

classica che fa da contraltare ai vivissimi e popolani” Apostoli del Ribera, estatici davanti al Mistero

Eucaristico.

La grande tela

Lavanda dei piedi

(foto)

commissionata dai certosini a Battistello

nell’

aprile del

e nel settembre dello stesso

anno fu collocata sulla parete sinistra del coro.

pittore traspone il racconto evangelico in una vasta

sala immersa in un’ombra fuligginosa; al centro in

basso si staglia la figura di Ge珹 avvolto in una

e scarlatta e cinto da un panno bianco mentre,

sorpreso e turbato dal gesto. Fanno da corona gli

altri Apostoli i cui sguardi e gesti testimoniano la

drammaticit e l’importanza dell’

atto: il pane posto

sulla

mensa

e in stretta relazione con la figura di

Gesù, simboleggia l’Eucarestia.

Lavanda dei

piedi

 ritenuta uno dei capolavori assoluti di

opera matura e consapevole, si compone di forti contrasti crom

atici e chiaroscurali di ascendenza

caravaggesca, seppur rimeditati dalle esperienze maturate dal pittore durante il lungo soggiorno tra

Firenze e Genova di poco precedente la realizzazione dell’opera.

Cappella di San Martino

La pala d’altare

San Martino

e quattro angeli

1630 ca.

(foto)

costituisce l’elemento principale della

cappella omonima, la cui decorazione, che comprendeva anche

due dipinti laterali (sostituiti nel Settecento dalle tele di

Francesco Solimena con il

Sogno di San Martino

San Martino

e il povero

), era stata commissionata dai certosini a Paolo

Finoglio insieme agli affreschi della volta. L’esecuzione della

pala d’altare da parte di quest’ultimo non venne ritenuta

soddisfacente e l’incarico passò al Caracciolo, probabilmente

dopo l’otti

ma prova della

Lavanda dei piedi

e delle opere

realizzate per la Sala del Capitolo.

Essa offre una

rappresentazione centrale e imponente del Santo e vescovo

Martino, staccato dallo scuro tendaggio di fondo e circondato

solo da una coppia di angeli e due pu

ttini, in cui emerge un

vigoroso plasticismo che tiene conto della lezione di Cosimo

Fanzago nel San Martino del Chiostro Grande, e che pervade

anche la rappresentazione delle vesti, con panneggi ravvolti,

lucenti, rifiniti nei particolari, come attestano

le miniature di

santi che ornano il piviale, invenzione stilistica g槠 nel San

Martino del Capitolo e nel San Gennaro della Cappella del

Rosario.

Il percorso nel Quarto del Priore

Assunta

(foto)

pala d’altare della cappella omonima nella

Chiesa della Certosa, fu spostata nella Quadreria del Priore nel

1786 perc棩 sostituita da una tela di Francesco De Mura,

raffigurante lo stesso soggetto. Il dipinto, eseguito nel

riassume l’intera parabola

del pittore: il disegno preparatorio che

quasi scontorna le figure e un certo schematismo sono il ricordo

della sua mai dimenticata formazione tardomanierista. La

preparazione bruna e il turbinio svolazzante dei putti e dei

cherubini che, paffuti e in pose

ardite, fanno a gara per innalzare la

Vergine in Cielo, sono il retaggio della pittura piena di vita del

Merisi. La Vergine, eterea e allo stesso tempo salda come una

scultura classica, la tavolozza dei colori mutata in tonalit tenui e

una luce delicatam

ente diffusa, sono il segno dell’ultimo sguardo

di Battistello verso quel classicismo emiliano che tocche狠 i suoi

vertici nell’opera di Domenichino e di Guido Reni.

Nel percorso di mostra  possibile vedere

uattro bozzetti per gli affresch

i della

Cappella di San Gennaro,

tudi

preparatori per gli affreschi per la volta

dell’omonima cappella nella Chiesa della

Certosa,

illustrano la straordinaria

sequenza di eventi miracolosi di cui 

protagonista il Santo martire. Come

narrano le fonti,

Gennaro e i suoi

compagni di martirio furono dapprima

rinchiusi in una fornace ardente dalla

quale uscirono illesi, poi vennero

aggiogati al cocchio del giudice Timoteo

e condotti da Nola a Pozzuoli; poi,

nell’anfiteatro della cit瓠 flegrea, furono

espost

i agli orsi che su ordine del Santo, si ammansirono. Nel quarto studio , infine, raffigurato il

miracolo di San Gennaro che ridona la vista al giudice Timoteo, accecato per la sua empie瓠⸀

L’esecuzione dei bozzetti è da collocarsi a ridosso degli affresch

i per un cromatismo, brillante e

intenso, che contraddistingue la piena maturità dell’artista.

La peculiarit delle posture e degli

atteggiamenti delle figure si ritrova anche in altre opere battistelliane (come ad esempio negli

affreschi per il Palazzo Re

ale di Napoli) e ne rende inconfondibile lo stile.

I disegni

Di straordinario interesse la

Figura femminile panneggiata

1630 ca., una sanguigna e gesso su carta.

La figura, volta a destra,

inclina il volto morbido, pieno, in un atteggiamento

raccolto,

tolineato dagli occhi socchiusi

. Questo soggetto femminile

mostra affinità con le figure concepite per l’Incontro alla Porta

Aurea, episodio del ciclo di affreschi che il pittore realizza per la

Cappella dell’Assunta della Chiesa della Certosa

, e con una delle

Virtù raffigurate nella Cappella di San Gennaro, ambedue

riferibili agli anni compresi tra il 1631 e il 1632, sebbene appaia

evidente la suggestione che esercitò sull’artista la scultura della

Madonna col Bambino e San Giovannino

Bernini per il cortile del Quarto del Priore e da lui certamente

osservata con attenzione durante la permanenza nella Certosa.

E non sono gli unici disegni.

Si possono ammirare anche il

Putto

che corre verso destra

ttribuito originar

iament

e a Paolo De

Matteis, che

raffigura un putto che corre verso destra, braccio

destro e testa gioiosamente levati, vicino per stile a quelli raffigurati nei dipinti dell’

Assunzione della

Vergine

e della

Gloria di San Gennaro

realizzati dal Caracciolo p

er gli altari delle rispettive cappelle

nella Chiesa della Certosa di San Martino.

E ancora

Studi di figure umane ed elementi decorativi

foglio compaiono accostati più temi di studio, tratti dall’affresco con il quale Annibale Carracci

decora nel 1598

il soffitto della Galleria Farnese a Roma, attinenti in particolare al comparto

raffigurante il mito di Ero e Leandro. Il disegno viene realizzato probabilmente nel primo o secondo

decennio del XVII secolo, durante uno dei soggiorni del pittore a Roma.

mostra anche

Busto nudo

maschile, seduto.

Nel corso della sua carriera Battistello Caracciolo attribuisce sempre grande

importanza al disegno, inteso come mezzo per appropriarsi di un mondo figurativo “alto”, che guarda

più al classico nel tentativo di r

ecupero dell’antico, nonché agli esemplari originali di quel mondo,

raccolti e mostrati con orgoglio nelle collezioni delle nobili famiglie romane. Questo nudo maschile

ne⃨ un esempio perfetto.

In sala anche il

San Lorenzo

, 1632

1633 ca.

, un olio su tela

proveniente d

alla foresteria della Certosa

una tela che

rientra in quel giro di commission

i fatte dai certosini a Battistello

dopo il successo della

Lavanda dei piedi del 1622. L’opera, destinata alla devozione privata, raffigura il Santo negli istanti

immediatamente precedenti il cruento martirio della graticola che g槠 arde alle sue spalle.

Esposto

anche il

Cristo portacroce

1626 ca.

, di Battistello, sempre proveniente d

alla foresteria della Certosa

secolo in una cornice foderata, evidenzia il volto di Cristo nell’ora della sali

ta al Calvario.

In mostra anche il

San Romualdo

1625 ca

, attribuito a Filippo Vitale (

Napoli, 1589/90

due terrecotte con tracce di doratura: il

San Paolo Apostolo

1640 ca.

Cosimo Fanzago

lusone

Napoli 1678

La Fama Buona

Lorenzo Vaccaro

Napoli, 1655 ca

Un po’ di d

Nasce a Napoli

Giovan Battista Caracciolo, detto Battistello

Battistello sposa Beatrice d

i Mario

, originaria di Gaeta. I due andranno a vivere presso la parrocchia

della Carità.

1600

E’

a Roma

il pittore e suo primo maestro

Belisario Corenzio in occasione dell’anno giubilare

Sono documentati i primi

interventi del giovane B

attistello

sulla

facciata esterna della Cappella del

1607/08

Firma per esteso la pala

dell’

Immacolata Concezione

per la cappella Barile ⠀o

Barrile) nella chiesa

Santa Maria della Stella

a Napoli (in mostra). Affresca

Putti che

scostano il velario

nella

controfacciata della chiesa

di Sant’Anna dei Lombardi

Battesimo di Crist

ella Quadreria dei Girolamini di Napoli

(in mostra), dipinto probabilmente

intorno a questa data, Battistello sembra ripensare a un capolavoro estremo del Caravaggio come la

Sant’Orsola trafitta dal tiranno

(Napoli, Gallerie d’Italia) eseguita nel 1610 per Marcantonio Doria.

izza

a del Gran Capitano Consalvo de Cordova

Palazzo Reale

a Napoli uno dei rari

Caravaggio.

Battistello  a Roma, dove si confronta

con i maggiori es

ponenti della scuola bolognese e con il

toscano Orazio Gentileschi.

Risalgono a questa data il

David con la testa di Golia

, eseguito per il

cardinale Scipione Borghese

(Roma, Galleria Borghese, in mostra).

A stretto giro di anni cade la r

ealizzazione del

San Giovanni Battista giovinetto

di Berke

ley Art

Museum.

Realizza la

Liberazione di San Pietro

la chiesa del

Pio Monte di Misericordia

a Napoli (in mostra⤀

Si legano a questo dipinto le due versioni del

Cristo soccorso

dall’angelo

(della Parrocchiale di Vho

e di Vienna, Kunsthistoriches M

useum, entrambe in mostra).

avora alla decorazione a fresco della cappella di Porzia Ca

racciolo nella chiesa

di Santa Teresa degli

Studi, e realizza la

Trinitas terrestris

(in mostra)

per la chiesa

compare

tra i

firmatari dello Statuto dell’Accademia d

i San Luca,

ed entro la fine dell’anno

raggiunge Firenze.

A Firenze lavora per il granduca Cosimo II de Medici, soprattutto co

me ritrattista

Si sposta a Genova

al servizio della famiglia Doria con cui era in rapporti da almeno quattro anni.

Rientrato nel Regno realizza a partire da questa data la grande pala d’altare con la

Madonna

d’Ognissanti

(in mostra) per la Collegiata di

Stilo in Calabria.

Battistello esegue la

Lavanda dei piedi

per il coro

ella Certosa di

San Martino.

Battistello  chiamato a collaborare dal pittore Fabrizio Santafede alla decorazione de

lla c

appella di

San Gennaro nel Duomo di Napoli. Successivamente i Deputati del Tesoro decidono di sollevarlo

dall’incarico perché insoddisfatti degli esiti del lavoro svolto.

Riceve

l’onor

ficenza di Cavaliere dell’Ordine di Cristo del Portogallo

ordine cavalleresco

Regno

del Portogallo

che trae la sua eredit dal soppresso ordine dei

Cavalieri templari

Battistello  impegnato nella realizzazione degli affreschi

soggetto

ariano nella ca

ppella

dell’

ssunta

, sul lato sinistro

della chiesa della Certosa di San Martino.

1632

Pitture ad olio ed a fresco per la cappella di San Gennaro della chiesa della Certosa di San Martino;

nel 1634 sigla la tela con l’

Assunta

sul soffitto della chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Napoli

Battistello muore tra il

19 dicembre, giorno in cui fa

testamento, e il 24

dicembre

, quando il

agli eredi.

I RESTAURI

Battistello Caracciolo (Napoli 1578

1635)

Immacolata Concezione

1627 ca.

olio su tela, 228 x 135 cm.

Roccadaspide (Salerno), chiesa della Natività della Beata Maria Vergine

Restauro

del dipinto

: Claudio Palma, Sara Vitulli

Alta sorveglianza:

Antonio Falchi,

Soprintendenza Abap

per le province di Salerno e Avellino

Documentazione fotografica: Ugo Punzolo.

Indagini diagnostiche: Marco Cardinali, Beatrice De

Ruggieri,

Matteo Positano (Emmebi Diagnostica

Artistica⤀

; Stefano Ridolfi (Ars Mensurae); Claudio

Falcucci (MIDA).

Coordinamento delle indagini: Angela Cerasuolo.

Un importante

recupero realizzato in occasione

della

mostra  stato quello della

tela raffigurante

mmacolata

Concezione

conservata nella chiesa della Nativi瓠 della

ergine nella cittadina cilentana di Roccadaspide

provincia di Salerno,

opera

misconosciuta fino a tempi

abbastanza recenti e offuscata da condizi

oni conservative

problematiche:

la leggi

it era

compromessa da lacune e da ritocchi e vernici alterate.

La pulitura e soprattutto la risarcitura attenta e misurata delle tante lacune diffuse su tutta la superficie

risalto la luminosi瓠

del fondo verde azzurro, cupo ma intenso e l’articolazione del volume dello splendido panneggio

bianco tempestato di stelle d’oro. Queste stelle, come pure quelle che formano la corona della

o, come ha evidenziato l’indagine della fluorescenza X

(XRF). Tale indagine ha individuato la tavolozza, con un ampio uso di terre, oltre al cinabro per il

rosa porcellanato dell’incarnato della Vergine e al verde azzurro del fondo a base di rame.

Non si s

corgono tracce dirette de

l disegno iniziale, che sicuramente

sar stato

predisposto. 젠stato

messo in relazione con questo dipinto il

notevole

studio a penna del National

useum di Stoccolma

(inv. NM 681.1863), g槠 attribuito a Francesco Curia.

anto

l’immagine radiogra

evidenziano come l’area del volto sia stata

impostata circondandola con il fondo azzurro, steso più denso e ricco di biacca attorno ad essa,

leggermente ampliato con la chioma

castano dorata, applicata successivamente sopra il fondo e sulla scollatura squadrata della veste.

Anche le dita della mano destra che fuoriescono dal braccio sinistro incrociato sono dipinte in un

secondo momento, al di

sopra delle pieghe del panneggio

che si vedono in trasparenza

Immacolata

, che rimanda a

immagine di culto processionale

con l’ampio

drappeggio che

l’avvolge, si accosta al

San Luigi Gonzaga in gloria

del Ge珹 Vecchio

per l’

invenzione

della

figura

atuaria

ascende

al cielo

spazio re

Battistello Caracciolo (Napoli 1578

1635)

Gloria di San Luigi Gonzaga

Olio su tela,

cm 310×207

Napoli, chiesa del Ge珹 Vecchio, seconda cappella sul lato sinistro

Restauro

del dipinto

: Giuseppe Mantella con

Laura Liquori e Paola Porcaro

Direzione lavori: Sara Vitulli

Alta sorveglianza:

Alessio Cuccaro e Barbara

Balbi

(SABAP di Napoli⤀

Indagini diagnostiche: Marco Cardinali, Beatrice

De Ruggieri, Matteo Positano (Emmebi

Diagnostica Artistica);

Stefano Ridolfi (Ars

Mensurae).

Coordinamento delle indagini: Angela

Cerasuolo.

Gloria di San Luigi Gonzaga

del Ge珹 Vecchio, a cui si riferisce un pagamento del 1627, 

un’opera poco conosciuta per una singolare distrazione della critica, che lo ha ‘scoperto’ solo nel

1970, ma anche e soprattutto per la scarsa leggibilità in cui versava.

Il restauro ha messo i

n luce la quali瓠 altissima del dipinto, evidenziando la spazialit della

composizione, che con l’intensità del chiaroscuro e la brillantezza dei colori ha recuperato tutta la

profondit e la ricchezza cromatica dispiegata da Battistello.

L’intervento att

uale si  rivelato il primo

a cui l’opera è stata sottoposta dopo un antico restauro

molto vicino alla data di esecuzione

ne comportò l’ampliamento delle dimensioni e alcuni limitati ritocchi.

L’ampliamento ha aumentato la larghezza di circa 70 c

m tramite l’aggiunta di due strisce simmetriche

di tela ai lati. Sulla superficie pittorica l’ingrandimento è stato realizzato dipingendo ai due lati due

pilastri simmetrici che completano l’altare in cui è inserita l

a scena; contestualmente furono

realizz

ritocchi che hanno ‘accompagnato’ l’aggiunta alla raffigurazione, riprendendo i profili dei marmi e il

fondo, e ripassando in parte

l’aureola e il volto del santo.

Anche la stesura pittorica di

questo intervento, di

notevole qualità, 

riconducibile a

una data

molto antica. Significativa la

presenza nell’aggiunta dello

stesso pigmento (azzurro di

smalto) utilizzato per le

nuvole del dipinto, ora

completamente alterate.

Le indagini

Gloria di

San Luigi Gonzaga

abbiamo una conferma della limpida chiarezza compositiva di

Battistello, che presuppone un’accurata predisposizione grafica. Lo riscontriamo in modo esemplare

negli splendidi putti, nitidamente profilati da contorni evidentissimi nell

e immagini radiografiche e

dall’impianto iniziale. In basso infatti vediamo che la geometria della balaustra si interrompe dove

sono collocati i putti, i rispettivi

profili scuri risparmiati dalla preparazione (RX) e ribaditi con tratti

a pennello ⠀IR)

sono ordinatamente giustapposti.

Fanno eccezione le gambe del primo putto a sinistra,

inizialmente non previste, che si sovrappongono all’architettura della balaustra

g槠 definita, risultando

così più trasparenti. Queste parti significativamente sono prive delle profilature scure, mentre il

disegno della balaustra prosegue vistosamente sotto di esse. Un altro ripensamento riguarda

l’aggiunta della corona, dipinta al di

sopra dell’architettura che traspare in radiografia, a differenza

del sontuoso drappo che si staglia al centro invadendo lo spazio dell’osservatore, previsto fin

dall’inizio.

Per quanto riguarda la tavolozza, si è confermato l’uso di terre, anche per gl

i incarnati e i rossi più

vivi, ma  anche emerso un dato di grande interesse, per la consistente presenza di giallo di Napoli,

pigmento di sintesi che comincia a diffondersi nei primi decenni del Seicento, identificato nei ricami

dorati del manto rosso da

mascato, nei drappi dei due putti in primo piano al centro e nella della

corona.

Un altro pigmento identificato dalle indagini, ma ormai alterato  il blu di smalto, o smaltino,

materiale soggetto a un fenomeno di alterazione che ne comporta la totale de

colorazione: le nuvole

che circondano ai due lati la

figura del santo, che hanno ora

una colorazione bruno

aranciata, erano

in origine azzurre. Dobbiamo immaginare quindi il monumentale San Luigi avvolto in una luce

azzurrina, con un effetto di profondit

e di naturalismo ancora più intensi.

Giovan Battista Caracciolo, detto Battistello (Napoli, 1578

1635)

Liberazione di San Pietro dal carcere

olio su tela, cm 310×207

monogramma in basso a sinistra:

Napoli, chiesa del Pio Monte

della Misericordia

Restauro

del dipinto

Bruno Arciprete con

Massimo Arciprete

Direzione lavori:

Angela Cerasuolo

Alta sorveglianza:

Alessio Cuccaro e Barbara

Balbi

(SABAP di Napoli⤀

Conservatore del Pio Monte della Misericordia

Loredana Gazzara

Indagini diagnostiche: Marco Cardinali, Beatrice

De Ruggieri, Matteo Positano (Emmebi

Diagnostica Artistica);

Stefano Ridolfi (Ars

Mensurae).

Coordinamento delle indagini: Angela

Cerasuolo.

Il dipinto fu eseguito da Battistello per uno degli altari della chiesa del Pio Monte di Misericordia,

dove Caravaggio, meno di dieci anni prima, aveva realizzato la celebre pala dell’altare maggiore

raffigurante

Le Sette opere di Misericordia

Il soggetto

interpreta l’opera di carità

Visitare

e liberare

i carcerati

e illustra la visita di un Angelo a

Pietro e l’angelo stanno attraversando,

indisturbati, l’ultimo picchetto di soldati di guardia

addormentati, e l’apostolo procede stupito fuori

dal carcere.

Il dipinto  considerato il capolavoro del Caracciolo, che ci mostra in questa tela di aver

profondamente assimilato la lezione di Caravaggio nel chiaroscuro violento e nella posa dell’uomo

primo piano di spalle, in cui riprende il paralitico ritratto nella tela dell’altare maggiore.

Battistello, inoltre, dimostra anche di essersi aggiornato durante i suoi viaggi a Roma guardando i

grandi soffitti romani, Annibale Carracci e Orazio Gentilesch

Il restauro

Il restauro realizzato in occasione della mostra ha restituito leggibili瓠 alle ampie aree in ombra, che

erano rese indistinte e appiattite dal velo opacizzato dei depositi superficiali e delle vernici. La

pulitura controllata e graduale e l’integrazione s

apiente delle lacune diffuse e delle microabrasioni

hanno ridato corpo e luminosità alle stesure, recuperando la pienezza dei volumi e l’espressione delle

figure in luce dell’Angelo e del Santo, veri e tangibili, la preziosità del tessuto serico della tuni

dell’angelo, il verde cupo della veste di Pietro, la nota acuta di rosso della figura sdraiata in primo

piano.

Il supporto del dipinto ha subito in antico un ampliamento, con l

’aggiunta di circa

25 cm di tela nella

parte alta,

la cui applicazione  da

ricondurre alla riedificazione della chiesa del Pio Monte realizzata

da Francesco Antonio Picchiatti fra il 1658 e il 1671. 젠in quella occasione

infatti che si rese

necessario

ingrandire la tela per adeguarla alle

maggiori dimensioni della nuova chiesa,

’ampliamento deve essere

avvenuto

quindi nel 1671

, o poco prima. L’aggiunta

 del tutto

compatibile con tale datazione, sia per la tela impiegata, sia per i materiali pittorici.

e indagini

La colorazione dello strato

preparatori

corrisponde ai toni molt

o scuri consueti nei pittori del

componenti riscontrati

sono tutti

raffrontabili con i materiali

utilizzati da Caravaggio a Napoli e in particolare proprio con gli strati preparatori della pala del Pio

Monte

, fra

cui 

significativo

l’uso una

‘terra nera’

di origine minerale presente anche nella

preparazione delle

Sette ope

L’esame radiografico e riflettografico

anche in questo dipinto

conferma quanto g槠 osservato

sull’impostazione compositiva dei dipinti di Battistello, basata su un solido impianto disegnativo e

accuratamente predisposta prima di procedere all’esecuzione pittorica

Il disegno preparatorio vero e proprio non  facilmen

te riconoscibile nelle riflettografie, a causa dello

scarso contrasto offerto dalla preparazione molto scura.

Si riscontrano pe狲 segni indiretti del

disegno, di fatto inequivocabili. Il contorno delle figure⃨ evidenziato in radiografia dalla linea scura

che corrisponde alla preparazione lasciata ‘in riserva’. Una modalità che Battistello ha in comune con

Caravaggio, ma che adotta in modo personale e coerente assieme ad altri accorgimenti che

caratterizzano in maniera del tutto singolare le fasi preparato

rie delle sue opere.

volti dei due protagonisti

restituiscono un’immagine

radiografica

estremamente

nitida e definita

il volto di

sinistra da un contorno nero

risparmiato dal fondo, mentre

le massime luci sono nette e

caric

l volto dell’angelo

mostra palesi i contorni

luminosi segnati da linee

sottili

chiare

molto dense

sinistra la chioma è delineata con sottili pennellate radiopache che disegnano il confine con l’ala. In

scure,

in parte di impostazione

in parte

riprese nei

tocchi finali,

come il sottile profilo nero che segna la fronte e la guancia dell’angelo

destra

. Intorno

alla fronte di

di notano

larghe pennellate liquide e s

cure che sottolineano i r

ilievi

Una fascia simile scontorna il ginocchio e la mano stesa della figura seduta in basso in primo piano

Meno leggibili contorni e luci nelle figure nella penombra,

probabilmente a causa del

la natura dei

materiali che offrono una risposta meno palese

in RX e all’infrarosso. Degna di nota l’ampia

scontornatura chiara

evidente in radiografia che separa la gamba del soldato addormentato sulla

sinistra dalla veste dell’angelo

, per

accentuare l’alone luminoso che avvolge l’apparizione angelica.

Riguardo

la tavolozza, la

fluorescenza X ha permesso di

analizzare in maniera non invasiva

tutte le principali aree cromatiche

riscontrando, come di consueto per

Battistello, un

ampio generale uso

terre, anche negli incarnati, nei

rossi più vivi e nei gialli b

rillanti.

Molto limitato l’uso di

azzurri e

verdi

si è riscontrato l’uso di

pigmenti a base di rame nel

formato

probabilmente

malachite con velature di verderame

, pigmenti

che seppure

parzialmente anneriti

e abrasi da antiche

puliture,

mantengono almeno in

parte la

colorazione blu

verde.

Il cinabro, rosso intenso e pregiato,  utilizzato con estrema parsimonia, coerentemente con le

preferenze di Caravaggio riportate dalle fonti: lo troviamo nell’incarnato smaltato del volto

dell’angelo

panno rosso della figura

reclinata in primo piano, intensa nota cromatica di grande efficacia, composto principalmente

erra

rossa

INFORMAZIONI

Il patriarca bronzeo dei caravaggeschi. Battistello Caracciolo 1578

9 giugno 2022

ottobre 2022

Museo e Real Bosco di Capodimonte

idea di

Sylvain Bellenger

, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte

grazie alla collaborazione

istituzionale

con Mario Epifani

, direttore del Palazzo Reale di Napoli

e Marta Ragozzino

, Direttrice

egionale

Musei

Campania

A cura di

Stefano Causa e Patrizia Piscitello

sede e orari

Museo e Real Bosco di Capodimonte

, via Miano 2

Napoli

Sala Causa

tutti i giorni (

mercoledì

giorno di chiusura

dalle ore 10.00 alle ore 17.30 (ultimo

ingresso ore 17.00)

Palazzo Reale di Napoli

, piazza Plebiscito 1

Napoli

Sala del Gran Capitano

tutti i giorni (

mercoledì

giorno di chiusura

dalle ore 9.00 alle ore 20.00

(ultimo ingresso ore 19.00

Certosa e Museo di San Martino

, Largo San Martino, 5

Napoli

Chiesa e Quarto del Priore

tti i giorni

mercoledì

giorno di chiusura), dalle ore 8.30 alle ore

19.00

(ultimo ingresso ore 18.00). Il Quarto del Priore è visitabile dalle 9.30.

Giovedì 9 giugno per

inaugurazione della mostra

ingresso gratuito, dalle

18.30 alle

22.00 (

ultimo ingresso ore

21.00

Biglietto mostra

: 20 euro cumulativo per

Museo e Real Bosco di Capodimonte,

Palazzo Reale

di Napoli

Certosa e

Museo di San Martino

, valido per un

ingresso in ogni sito espositivo per

tutta la durata della mostra

cquistabile on line oppure on site in ciascuno dei tre siti presso le relative

biglietterie

prenotazioni tramite app Capodimonte su App store e Google store

ietto solo

per il Museo

e Real Bosco di Capodimonte

intero: 12 euro

ridotto young (18

25 anni): 2 euro

gratuito (0

18 anni) e possessori Artecard

prenotazioni tramite app Capodimonte su App store e Google store

