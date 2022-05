(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Territori ed ecosistemi di innovazione per la transizione 4.0 Iadevaia, Resce

Il processo di individuazione degli EDIH è ancora in corso. In Italia, a seguito dell'Avviso pubblico del 17/08/2020 del MISE

consapevolezza di ricoprire un ruolo strategico

per promuovere la trasformazione digitale delle

ma considerando l’intero ecosistema, inteso

devono contribuire al successo delle tecnologie e

alla realizzazione delle persone all’interno di una

diversa concezione del lavoro, del quale fanno parte

accademia, pubblica amministrazione”

promotori proprio della costruzione di questo

ecosistema che, valorizzando quanto già esistente in

digitalizzazione dell’industria europea (Commissione

quadro per la ricerca e l’innovazione

Horizon Europe

interamente al digitale,

Digital Europe

, nel cui

ambito un ruolo centrale è assegnato alla creazione

(EDIH)

, che, ad

integrazione e supporto dei DIH, avranno il compito

digitali (Commissione europea 2019b; 2021)

cerca, in una comparazione a livello europeo, di

strategico in termini di tecnologie, di specializzazione,

livello territoriale e di collaborazione tra pubblico e

creazione degli European Digital Hub.

DIH in Europa

Per favorire e facilitare la collaborazione tra i DIH

europei, la Commissione europea ha promosso la

creazione di un catalogo che comprende 676 Digital

anche da strumento di promozione e di scambio di

esperienze e modelli.

La piattaforma, messa a disposizione da parte

della Commissione europea e alla quale ci si

accredita su base volontaria, vuole essere una

sorta di ‘registro’ dei poli di innovazione digitale,

che raccoglie un set di informazioni pertinenti

fornite come autodichiarazione da parte degli

hub. Lo scopo del catalogo è supportare il

networking dei Digital Innovation Hub e fornirne

una panoramica in Europa.

dello Sviluppo economico, in collaborazione con Unioncamere, ha lanciato il Portale nazionale per l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese.

l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese.

dell'UE; in transizione 75-90%; più sviluppate >90%).

Ad integrazione di tali informazioni, sono fornite

logo seppur alimentato dalle autodichiarazioni delle

aziende

implementato un dataset che ha permesso di proce

dere alle opportune interrogazioni, di cui di seguito si

riportano le principali evidenze.

Per quanto concerne la distribuzione territoriale, i

sono Spagna, Italia, Germania e Francia.

Il ranking non muta anche se si considerano i 381

Se si considera la distribuzione per NUTS2

, la

presenza dei DIH è molto frastagliata e non ricalca

troviamo regioni più sviluppate come Cataluña

(21), Rhône-Alpes (13) e regioni meno sviluppate

come l'Andalucía (16) e come Paesi la Lituania

regioni più sviluppate come l’Emilia-Romagna (10),

la Lombardia (9) e il Veneto (7) e regioni meno

sviluppate come la Campania (6).

Se si considera, invece, l’incidenza in base alla

popolazione, calcolando la distribuzione pro capite

bra riscontrarsi in piccoli territori dinamici o a bassa

zione dell’indicatore), ma anche in questo caso non

sembra seguire la canonica distribuzione del PIL.

Ad esempio nel caso italiano, pur confermandosi

il dinamismo delle regioni del Nord-Est nella proli

ferazione di DIH per abitante (Provincia autonoma

di Trento=1×135.930; Provincia autonoma di Bol

zano=1×135.930; Friuli Venezia Giulia=1×302.604;

Emilia Romagna=1×445.945), alcune regioni del

Sud (Basilicata=1×558.587; Campania=1×956.715;

Puglia=1×993.882) registrano una migliore di

Figura 1. Distribuzione territoriale DIH pro capite per NUTS2

Fonte: elaborazione degli Autori su

(consultazione 23/04/2021)

Fonte: elaborazione degli Autori su

(consultazione 23/04/2021)

Volendo indagare se ci sia un nesso tra la

distribuzione dei DIH con altre variabili territoriali

sono stati calcolati diversi indici di correlazione

(tabella 1). La distribuzione assoluta di DIH per

NUTS2 è stata confrontata con 29 indici selezionati

in base alla valenza sull’innovazione e lo sviluppo

territoriale. In particolare, un sottogruppo di

20 indicatori tratti dall’

European and Regional

Innovation Scoreboards

2021 che, elaborando

dati da più fonti, definiscono insieme ad altri

indici un indicatore di sintesi sull’innovazione

e 9 indicatori tratti direttamente dalla banca dati

regionale di Eurostat

Da questa prima analisi emerge un grado di

correlazione

che non si rivela mai ‘forte’ ma che

oscilla tra ‘debole’ e ‘moderato’. n interessante,

però, notare come cresca quando la correlazione

dei DIH si misuri prima con il PIL locale (ρ=0,47)

poi con la presenza sul territorio di imprese in

microimprese (ρ=0,65) e di imprese ad alto tasso

di crescita (ρ=0,62). La correlazione con gli indici

di innovazione appare prevalentemente ancora

debole, forse complice il grado ancora non molto

alto di maturità tecnologica sviluppato presso i DIH,

Se si considera la distribuzione dei DIH per

agroalimentare (236).

la maggior parte dei DIH dichiara di fornire servizi

brokeraggio, networking (514), la promozione di

corso di preparazione.

Se si considerano i DIH dal punto di vista della

Internet

of Things

Un’importante informazione che fornisce il

portale è il livello di maturità tecnologica tramite le

del livello di disponibilità tecnologica (TRL) è una

come strumento per valutare la maturità delle

sistemi complessi e oggi rappresenta uno standard

et al.

che promuovono la ricerca e l’innovazione come il

programma Horizon 2020

. Essendo una scala, a

Osservazione dei principi fondamentali

, che

coincide con la ricerca fondamentale di base, alla

ricerca tecnologica applicata (TRL2

Formulazione di

, TRL3

Prova sperimentale

e TRL4

Validazione in laboratorio del

) allo sviluppo sperimentale supportato

Validazione tecnologica in ambito industriale

Dimostrazione della tecnologia in ambito

industriale

, TRL7

, TRL8

grado TRL9

Dimostrazione completa del sistema in

che corrisponde alla fase

Una sezione del portale è dedicata anche agli

prossimo ciclo di programmazione 2021-2027. Nel

una concentrazione superiore al 5% per Paese,

L’analisi della concentrazione delle frequenze

dei candidati EDIH evidenzia alcune conferme

e alcune novità rispetto ai DIH. Per quanto

riguarda i Paesi, oltre a una redistribuzione

sul ranking che proietta l’Italia al primo posto,

vediamo l’affacciarsi di nuovi Paesi come la

Polonia e il Portogallo. Se si considerano i

settori si conferma al primo posto

Manufacture

of machinery and equipment

, altri settori

si confermano tra le prime posizioni (

Other

Manufacturing

Agriculture and food

), si

affacciano poi nuovi settori (quali

Mobility

-incl. Automotive

Public administration

), altri

retrocedono come

Education

. Sulle tecnologie

perde il primato

Internet of Things

a favore di

Artificial intelligence

Big data, data analytics,

data handling

e si affacciano tecnologie come la

Cyber security

Advanced, or high performance

computing

. Infine, per quanto concerne i servizi

offerti la maggiore concentrazione si registra

ancora una volta

Ecosystem building, scouting,

brokerage, networking

con una crescita di

Access

to Funding and Investor Readiness Services

e una

conferma di

Education and skills development

Fonte: elaborazione degli Autori su

(consultazione 23/04/2021)

orientamento, consulenza e formazione), non

delle imprese e del territorio in cui operano.

Numerosi sono gli studi che hanno analizzato

e dell’innovazione, allo scopo di evidenziarne

imprese e gli stakeholder territoriali. Nell’ambito

ricordiamo quello della tripla elica (Hetzkowitz e

Leeydersdorf 1995) in base al quale il territorio

dell’innovazione risulta dall’integrazione tra

imprese, che rappresentano la dimensione interna

dimensioni esterne legate all’humus territoriale

(Isfol e Richini 2015). Altri studi, partendo da

Fonte: elaborazione degli Autori su

(consultazione 23/04/2021)

nell’ambito del nuovo programma

Digital Europe

L’approfondimento è stato realizzato analizzando

del catalogo europeo

(composizione del partenariato ed eventuali

partnership territoriali);

realizzate.

et al.

Nell’ambito di ciascuna dimensione considerata,

Per ciascun modello individuato sono state de

svolta nell’ambito del DIHnet.eu Project

individuata, sono state selezionate alcune best

e Resce 2019; Iadevaia

et al.

Figura 3. DIH secondo tre dimensioni di analisi

Fonte: elaborazione degli Autori

per la comparazione internazionale.

Di seguito, per ciascuna delle tre dimensioni

considerate, si riportano le evidenze emerse.

territoriali

dall’altro ha determinato una proliferazione di forme

Dall’analisi emerge che in Italia l’organizzazione

degli hub non solo varia in maniera rilevante, ma

maggiore collaborazione tra organizzazioni e territori.

interesse per le modalità di governance e di

connessione con il territorio.

A1 – DIH CON UN CENTRO DI COORDINAMENTO A

LIVELLO REGIONALE E ANTENNE TERRITORIALI

provinciale, in risposta alle richieste delle imprese

locali di essere accompagnate nel percorso di

coordinata.

coordinamento centrale e antenne periferiche, per

et al.

(2020) e Miörner

et al.

esigenze delle imprese locali.

Radicamento locale e predisposizione ad azioni di

supporto ‘sartoriali’, anche grazie al coinvolgimento

Consolidamento delle interazioni territoriali tra

rende più agevole l’innovazione specie presso le

micro e PMI.

di fuori della regione per acquisizione maggiori

risorse e competenze.

Necessità di favorire il collegamento al network

dei Competence center nazionali ed europei.

DIH LOMBARDIA

dia, conta tra i partner le rappresentanze provinciali

dell’associazione, una grande impresa e due univer

sità (Politecnico di Milano e Università di Bergamo).

one to one

con le imprese), accompagnamento all’autovaluta

zione della maturità digitale, orientamento verso

l’ecosistema dell’innovazione.

territoriali (rappresentate dalle 7 associazioni

imprese e ricerca. Il DIH è collegato anche al Centro

di competenza MADE Competence center Industria

imprese private, 4 università e 1 ente pubblico.

IP4FVG FRIULI VENEZIA GIULIA

RTO pubblico/privata da AREA Science Park, ente

pubblico nazionale di ricerca e di sviluppo di

processi di innovazione, che ha integrato i servizi

PMI e un ITS. Opera a livello nazionale rivolgendosi

servizi di orientamento, costruzione di ecosistemi,

digitale, supporto allo sviluppo di strategie, test e

sviluppo delle competenze.

e operatori pubblici che opera secondo un modello

Hub & Spoke, dove l’hub è lo snodo centrale di una

tecnologica: DiEX (Advanced manufacturing), Data

BIONANONET DIH (Austria)

austriaca specializzata in Key Enabling Technologies

e nanotecnologie. Il DIH ha assunto la forma di

una fondazione e opera a livello internazionale

rivolgendosi a start up, PMI, MidCaps, grandi

pubbliche (livello regionale e nazionale), 10 imprese

e sicurezza, tecnologie sensoriali e sostenibilità),

da università, centri di competenza tecnologica,

start up e anche organi di governo nel campo

sanitario) che funge da centro di raccordo e di

scambio di conoscenze.

A2 – DIH CON PARTECIPAZIONE DI ENTI ISTITUZIONALI

TERRITORIALI

Nascono come strutture di supporto al sistema

pubblico, al fine di sostenere la competitività

delle imprese di un dato territorio regionale,

rappresentando l’interfaccia tecnico-operativa

per l’attuazione delle politiche regionali (es.

S3) e nazionali previste nell’ambito del Piano

Impresa 4.0.

integrazione funzionale di nuovi servizi verso

ecosistemi territoriali 4.0.

Supportano le amministrazioni locali nella

ai processi di innovazione e nella individuazione

regionale.

Promuovere una maggiore integrazione tra

Sviluppare una maggiore apertura a collaborazioni

interregionali e internazionali.

PIATTAFORMA REGIONE TOSCANA IMPRESA 4.0

Promossa dalla Regione Toscana, nasce nel 2016,

nell’ambito della Strategia regionale RIS3 come

pubblico a supporto delle imprese sulle materie

del trasferimento e dell’innovazione tecnologica,

della formazione tecnica e universitaria e del

lavoro. Comprende organismi di ricerca pubblici

e di ricerca applicata, il sistema della formazione

regionali Nanotecnologie/Nuovi Materiali e

della collaborazione dei Centri tecnologici regionali.

servizi, PA).

n un modello di hub unico basato sulla creazione

di un polo regionale dell’innovazione digitale e su un

quale la rete formale interagisce con le associazioni

ed europeo.

DIH BELLUNO (Veneto)

network Veneto DIH. Si rivolge prioritariamente a

zi di sensibilizzazione e informazione, accompagna

mento all’autovalutazione della maturità digitale,

orientamento verso l’ecosistema dell’innovazione,

formazione e sviluppo delle competenze. In media

Anche questo DIH rappresenta un modello unico

del Comune di Feltre e del Consorzio dei Comuni BIM

Pubblica amministrazione locale nella consapevolezza

che sia necessario costruire intorno all’impresa 4.0

del bellunese, un territorio montano, dove

l’innovazione tecnologica può rappresentare uno dei

come il patrimonio ambientale e la qualità della vita

(Iadevaia e Resce 2019).

DIH TVT INNOVATION (Francia)

esempi di DIH promossi da amministrazioni

pubblici nazionali o locali. Un esempio è il DIH

TVT coordinato da Toulon Var Technologies (TVT),

un’organizzazione senza scopo di lucro creata nel

nell’area del Var e nella regione Sud Provence Alpes

Côte d’Azur (SUD PACA).

all’interno di un’unica organizzazione: sviluppo

dell’area metropolitana e sostegno all’innovazione

delle imprese; sviluppo sostenibile dell’economia

Aerospazio. Fa parte dell’hub l’area metropolitana

2018 e comprendente 12 Comuni che si sono

loro sul piano socio-economico.

Una seconda dimensione lungo la quale variano

In Italia la maggior parte dei DIH operano a li

vello regionale e sono prevalentemente quelli di

‘antenne’ sul territorio (associazioni provinciali),

lato la dimensione regionale consente una maggio

più facile accesso all’ecosistema regionale dell’in

(Kalpaka

et al.

competenze ed esperienze dall’esterno della re

le all’interno per poterla esportare al di fuori. Per

nazionale o europea.

B1 – AREA INTEGRATA /MACROREGIONE

riferimento ad aree che comprendono più regioni o

di rispondere anche alle evoluzioni dei sistemi

nuova concezione del territorio che non viene più

meccanismi di cooperazione tra territori simili

culturali ed economiche.

Maggiore cooperazione tra stakeholder per far

sovrapposizioni e sprechi.

i bisogni delle imprese del territorio e allocare le

ER SMILE DIH

(SMART MANUFACTURING INNO

VATION FOR LEAN EXCELLENCE CENTER – DIGITAL

INNOVATION HUB)

Promosso nel 2017 dall’Università di Parma, è

un’organizzazione pubblico/privata di cui fa parte

l’Unione parmense degli industriali. Si rivolge

Industria 4.0, supporto nell’accesso alle agevolazioni

formazione.

Primo esempio in Italia di hub che fa riferimento

a un’area integrata formata dalla regione Emilia-

Romagna e dalle province di Pavia, Cremona,

Mantova, La Spezia, Massa Carrara e Livorno, un’area

casa, della moda, del food e del biomedicale.

B2 – AMBITO NAZIONALE

della DEI: università, centri di ricerca e tecnologia,

incubatori e acceleratori di impresa, cluster

secondo il loro precedente programma di ricerca, di

di lavoro per concentrare maggiormente gli sforzi

verso la digitalizzazione (Miörner

et al.

2019).

per l’innovazione a livello nazionale e internazionale,

dopo averle sperimentate a livello locale.

Maggiore capacità di networking tra imprese che

a livello nazionale e internazionale.

Rischio di focalizzarsi su grandi imprese e di non

cogliere esigenze delle piccole imprese locali.

imprese e PMI che operano a livello locale.

ASTER DIH EMILIA ROMAGNA

Coordinato da ART-ER (ex Aster), un consorzio

senza scopo di lucro composto dalla Regione Emilia-

sul territorio emiliano-romagnolo (università, RTO,

centri di formazione, associazioni industriali).

maturità digitale, sviluppo di strategie aziendali, test

e sviluppo delle competenze.

La peculiarità del DIH è quella di aver messo in

dal Piano nazionale Industria 4.0 su impulso delle

Camere di commercio) che rappresentano gli snodi

territoriali di maggiore prossimità con le imprese,

con il competence center BI-REX che opera a livello

Commissione europea), di cui il DIH è membro.

DIH FCAI – CENTRO FINLANDESE PER L’INTELLIGENZA

ARTIFICIALE (

il Centro di competenza creato all’interno dell’ente

di ricerca tecnica VTT della Finlandia. n un’organiz

zazione pubblica composta da università, grandi

n un ecosistema a livello nazionale nato per l’at

centri di competenza, ecosistemi ICT e AI, consen

tendo anche a imprese di dimensioni minori e ope

zione della tecnologia AI.

B3 – AMBITO EUROPEO/INTERNAZIONALE

internazionale e che vedono al loro interno la

territorio, università e centri di ricerca e di eccellenza.

network europei di servizio alle imprese e alla ricerca.

Maggiore capacità di monitorare l’evoluzione

potendo cogliere meglio le opportunità per lo

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

Organizzazione pubblica coordinata da Cineca

tà e della ricerca) e di cui fanno parte anche la Regio

ne Emilia-Romagna, ENI e alcune start up. Opera a

ri, bevande e tabacco, fabbricazione di macchinari

L’ampiezza della rete creata lo annovera tra i prin

nali, consentendo alle imprese, specie PMI, di accedere

niversità di Bologna, uno dei centri di competenza per

l’Industria 4.0.

SMACC – SMART MACHINES AND MANUFACTURING

CENTER (

n un hub focalizzato sulla ricerca e sui servizi nei

di ricerca VTT e dall’Università di Tampere.

esempio di come la proiezione a livello internazionale,

europei a cui le imprese del territorio possono

variano nel loro approccio, nella necessità di trovare

e di creazione di consapevolezza alla cultura

promozione dello sviluppo di soluzioni tecnologiche

all’avanguardia. Il modo in cui questo equilibrio

sul ruolo svolto dal DIH nella regione.

L’analisi ha evidenziato che i DIH hanno focus

anche per soddisfare le diverse esigenze regionali.

(per es. S3) per favorire lo sviluppo economico

di un dato territorio. Tra le varie specializzazioni,

su competenze e formazione.

C1 – DIH CON FOCUS SETTORIALE O TECNOLOGICO

Hanno spesso sede all’interno di università e/o di

altre università anche a livello internazionale. Sono

territoriale.

imprese e tra queste e il mondo della ricerca e

dell’innovazione, a sviluppare la capacità di fare rete,

Rappresentano un ponte tra impresa, università

trasferimento tecnologico che favorisce la

creazione di nuova occupazione; consentono alle

imprese di accedere a laboratori e strumentazioni,

delle imprese, favorire la creazione di incubatori

e sviluppo.

le competenze e l’organizzazione del lavoro, ecc.;

grado di costruire un ecosistema 4.0 basato su

locali, centri per l’impiego, centri di ricerca

e tecnologiche per promuovere la capacità

di un territorio.

tecnologico della meccatronica MEDIS, su impulso

e privata. Rappresenta l’unico caso in Italia di DIH

unico hub europeo operante nel Sud Italia. Oltre a

favorire il trasferimento di tecnologie digitali verso

imprese a qualunque livello di maturità digitale,

MedisDih promuove il coinvolgimento del territorio

nazionali e regionali di innovazione digitale con

anche per l’integrazione tra ricerca e formazione.

allo sviluppo delle competenze.

Polonia

pea I4MS-ICT come network di imprese coordinato

Networking Center, con la partecipazione di univer

sità, imprese e agenzie di sviluppo. Si rivolge alle

A livello europeo, il DIH è delegato dal Ministero

della Scienza al Future Internet Forum promosso

dalla Commissione europea e focalizzato sulla

la digitalizzazione. A livello nazionale, il DIH ha

livello regionale, ha collaborato alla strategia

di specializzazione intelligente della regione

Wielkopolska e la strategia di sviluppo di Poznan 2030.

C2 – DIH CON UN FOCUS SU COMPETENZE E

FORMAZIONE

delle competenze. Non solo formazione tecnica

vision e di una strategia aziendale e formazione di

imprese nell'analisi dei fabbisogni professionali e

dalle trasformazioni tecnologiche.

le imprese.

istruzione superiore/alta formazione/imprese.

Creare un legame anche con le università e altri

DIH BELLUNO (Veneto)

Per la descrizione cfr precedente punto A2.

integrazione tra sistema dell’istruzione/formazione e

anche universitari (grazie al collegamento con l’Univer

start up. Il legame tra mondo dell’istruzione e quello

dell’impresa è realizzato nell’ambito di un tavolo tecni

mazione digitale, aprire un dialogo con le università e

la scuola, calibrare meglio le competenze dei giovani.

ADVANCED MANUFACTURING DIH (Lituania)

Ne fanno parte università, agenzie di sviluppo,

amministrazioni pubbliche e PMI.

Ha sviluppato un ampio programma di

formazione sulle tecnologie digitali, formando più di

un percorso di formazione che coinvolge non solo

produzione e dello sviluppo), ma anche le aziende

hanno la possibilità anche di conoscere le novità nel

Dal 2016 ad oggi i DIH hanno avuto modo

consapevolezza di ricoprire un ruolo strategico.

Si stanno facendo promotori di quell’ecosistema

necessario a supportare le imprese nella transizione

e colmare le eventuali carenze di sistema, pertanto,

et al. 2020).

trasversale delle informazioni rilevate nell’ambito

sviluppo futuro, anche in previsione della prossima

temente nascono da collaborazioni pubblico-pri

talmente giovani, si sviluppano su esperienze

incrementale. Potrebbero trovare ulteriore gio

che di sviluppo e di promozione dell’innovazione

di un territorio (ad esempio la strategia di specia

lizzazione intelligente), nonché di promuovere,

auspicato dalla Commissione;

la maggiore presenza sul territorio di imprese,

performance di crescita, l’aggancio però alla

crescita complessiva dell’innovazione nei territori

sembra ancora debole con molta probabilità a

causa del percorso di sviluppo delle tecnologie

che nella maggior parte dei casi ancora non ha

la maggior parte dei DIH opera a livello

regionale o nazionale (in Italia rappresentano

il 71%), anche se c’è una tendenza ad ampliare

locale, ma con una proiezione a livello nazionale

sembrerebbe rappresentare un elemento

all’interno di una singola regione, riducendo

duplicazioni di servizi, favorendo la messa in

comune di risorse e di conoscenze e garantendo

economie di scala;

alla digitalizzazione della PA), nonostante

pensare che il nuovo Programma Digital Europe

stanzia oltre 7 miliardi di euro per accrescere

pubbliche amministrazioni e imprese). Pertanto,

capacità dei DIH di ampliare i loro servizi anche

alle autorità pubbliche e osservare in che modo

la maggior parte dei DIH si basa principalmente

fund raising

di diversa derivazione europea

ma in questa fase iniziale hanno necessità di

La rete dei DIH ha raggiunto un livello di

maturità prima dell’avvento della pandemia,

sulle nuove esigenze. L’emergenza sanitaria per il

ha comportato una conseguente crisi economica e

state chiare alcune tendenze che incidono sugli

Se da un lato la crisi ha determinato un contestuale

alcuni processi di innovazione che possono

rappresentare un’opportunità per ripensare gli

trasformazione del business. La rete di DIH in

collaborazione con i competence center ha

focalizzato queste nuove esigenze ridisegnando la

missione di supporto alle imprese con l’integrazione

dei processi interni di fabbrica e di

supply chain)

e l’elaborazione di nuovi modelli e logiche di

necessità di facilitare il

matchmaking

all’interno

connessioni tra ricerca accademica, start up e

un’opzione, ma è una scelta obbligata e il percorso

imprese è necessario oltre ad essere strategico.

L’evoluzione dei DIH manifesta una capacità degli

operatori e dei territori di organizzarsi ed evolversi

secondo un approccio incrementale partendo

da esperienze locali, sedimentando il know how

Digital Europe

. Considerato

il forte radicamento regionale è auspicabile un

Valeria Iadevaia

I lavoratori maturi nel

processo di digitalizzazione dell’industria italiana

(parr. 3.1, 3.3, 3.4); Iadevaia, Resce (2019),

Ecosistemi 4.0, Digital

Professionalità Studi

Massimo Resce

Hub. Competence Center e circolazione delle competenze,

Professionalità Studi

