Implementato il sistema di rilevazione dei dissesti della rete stradale comunale

(AGENPARL) – VICENZA lun 20 giugno 2022 Al via l’implementazione del sistema di rilevazione dei dissesti stradali nel territorio del Comune di Vicenza.

A darne l’annuncio questa mattina nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino sono stati l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi e l’amministratore unico di Amcps Carlo Rigon.

“Quello che presentiamo oggi è l’esito di un proficuo percorso che ha preso il via qualche anno fa grazie alla collaborazione con Amcps – ha precisato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – con l’obiettivo di arrivare a pianificare con logica, grazie a questi nuovi strumenti, gli interventi sulla rete stradale comunale sia nella tipologia sia nel lungo termine. In cinque anni abbiamo stanziato quasi 10 milioni di euro per la sistemazione di strade, marciapiedi, piste ciclabili, 6 milioni dei quali solo nel 2022. Una cifra di gran lunga superiore a quella degli ultimi 20 anni che denota l’attenzione dell’amministrazione comunale alla sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni”.

Amcps ha affidato a Lineis srl, società di ingegneria di Bolzano che si occupa principalmente di monitoraggio di infrastrutture per conto di Anas, Province e Comuni, un servizio di supporto tecnico nell’attività di analisi territoriale della rete stradale comunale e, in particolare, di piste ciclabili e marciapiedi. Lineis eseguirà, inoltre, una diagnosi dei fenomeni potenzialmente critici in modo da predisporre con anticipo gli interventi opportuni.

Grazie all’integrazione con il servizio Anomaleet già attivo da marzo 2021 (che con una speciale autovettura, dotata di piattaforma informatica, sensori Gps e accelerometri, mappa le anomalie presenti nelle strade della città percorribili in auto), sarà possibile avere un quadro completo del territorio che consentirà non solo l’intervento immediato sui dissesti puntuali rilevati ma anche l’individuazione dei fenomeni di deterioramento non ancora significativi per poter pianificare gli interventi necessari prima che si manifestino problematiche importanti.

Inizialmente, tramite un’analisi territoriale svolta nelle scorse settimane, sono state stabilite quali sono le aree che presentano una significativa concentrazione di strade: ciò ha consentito di suddividere il territorio in zone in base al numero delle stesse e alle modalità di percorribilità (in auto o meno) delle stesse. Successivamente, sono state create mappe con i relativi itinerari tramite un programma che utilizza Google maps e programmate le attività di monitoraggio. Ciascun itinerario è stato classificato in base alla tipologia di percorribilità (strade non percorribili, private, percorsi ciclabili, altro) e caricato su navigatori satellitari opportunamente configurati e forniti agli operatori per effettuarne i rilievi.

In questi giorni, prenderà, infine, il via l’attività di monitoraggio vera e propria, che interesserà strade, piste ciclabili e marciapiedi dell’intero territorio cittadino, con gli operatori impegnati per tutta l’estate nella rilevazione e nel caricamento dei dati utilizzando il software HyperDroid 2.0 (app) e HyperInfrastrutture 2.0 (piattaforma); tali strumenti dialogano perfettamente con il gestionale Hyper, adottato oltre un anno fa da Amcps, che avrà, quindi, a disposizione in tempo reale gli esiti delle rilevazioni.

I dati ricavati da questo monitoraggio, uniti a quelli forniti dal sistema Anomaleet, forniranno una fotografia accurata delle problematiche dell’intera rete viaria comunale che servirà all’azienda per migliorare la tempestività degli interventi riparativi ed al Comune per indirizzare le scelte di pianificazione degli interventi di manutenzione straordinaria. All’esito del procedimento, Amcps potrà programmare gli interventi sul territorio in base alle urgenze.

Monitoraggio con Anomaleet

Il monitoraggio della rete stradale comunale eseguito nel 2021 con Anomaleet si è svolto in due momenti: il primo tra la fine di marzo e gli inizi di aprile mentre il secondo a settembre. Sono stati i 1.600 i chilometri di rete stradale comunale percorsi durante l’attività.

In base all’esito del monitoraggio, in primavera sono stati eseguiti 226 sopralluoghi ed eliminate 94 criticità mentre in autunno sono stati 48 i sopralluoghi effettuati e 39 le criticità risolte.



Fonte/Source: http://www.comune.vicenza.it//albo/notizie.php/318047