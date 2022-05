(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 IL TRADIZIONALE TAGLIO DEL NASTRO HA INAUGURATO UFFICIALMENTE LA

GENOVA BEDESIGN WEEK 22

Aperta ufficialmente la manifestazione che quest’anno avrà come tema

il tempo inteso come

qualità e benessere dell’individuo e di sostenibilità.

GENOVA – Il tradizionale taglio del nastro ha aperto ufficialmente la

quarta Genova BeDesign Week in

programma da oggi fino a domenica 22 maggio 2022. L’inaugurazione,

avvenuta alla presenza di autorità

ed istituzioni, con in testa il presidente della Regione Liguria,

Giovanni Toti, ha fatto da preludio al consueto

giro alla scoperta del percorso dell’edizione 22 che ha come tema

centrale il tempo inteso come qualità

e benessere dell’individuo e di sostenibilità. La cerimonia di

apertura, a cui hanno partecipato

anche Elisabetta Rossetti, presidente del DiDe – Distretto del Design

di Genova e il presidente di

Ascom Confcommercio Genova, Paolo Odone, è stata anticipata dalla

consegna di una targa

ricordo da Federmobili Confcommercio Genova a Rino Baselica, storico e

stimato Presidente

dell’Associazione Commercianti Mobili.

Grande novità di quest’anno sono anche i confini allargati a Santa

Maria di Castello dove lo storico

convento ospita “Caleidoscopio, Suono Luce Tempo”, una mostra che

prevede una serie di

incontri interdisciplinari, prodotti da Sopramaresotto e

dall’associazione Pensare Globalmente,

Agire Localmente. Coinvolti nell’iniziativa architetti, designer,

artisti, musicisti, che da punti di

vista differenti convergeranno le loro proposte e suggestioni, su

alcuni tra più interessanti

elementi progettuali su cui si fonda la percezione dell’ambiente

reale: il suono, la luce e il tempo.

Per l’occasione 4 architetti dialogheranno con 14 artisti contemporanei.

La Genova Bedesign Week di quest’anno sarà un’edizione record anche

per il numero

rispettivamente di eventi ospitati (ben 120) e di spazi espositivi (72).

