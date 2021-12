(AGENPARL) – Roma, 09 dicembre 2021 – Rumors insistenti convergono nel confermare che Artcoin, la più rivoluzionaria delle criptovalute moderne, è al lavoro per la realizzazione e lo sviluppo di una Blockchain personalizzata interamente dedicata al mondo dell’arte.

Da quanto apprendono le nostre fonti, questa sarebbe una Blockchain dove, finalmente, le opere d’arte saranno registrate e caricate pubblicamente, dove sarà possibile trasferire la proprietà di un’opera o di un nft da un utente all’altro in assoluta sicurezza e trasparenza, senza più problemi legati ad inutili e pericolosi intermediari, come ben sa chiunque conosca il mondo dell’arte. La Blockchain di Artcoin (la ormai famosissima stable coin che come sottostante ha opere d’arte fisiche e concrete che, nata a luglio e scambiata a 1$ oggi ha superato i 30$, ndr) a detta di tutti sarà molto sicura e performante. Questo progetto permetterà infatti ad artisti emergenti di trovare spazio nel panorama artistico internazionale, permetterà a chiunque voglia vendere una propria opera di farlo in totale sicurezza senza più intermediazioni, attese e folli spese di commissione.

La Blockchain di Artcoin, a detta di tutti gli esperti, scriverà la storia dell’arte moderna e rivoluzionerà per sempre il mercato delle criptovalute e dell’arte.

