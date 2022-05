(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 DOMANI L’ASSESSORA ROMANO ALL’INAUGURAZIONE DELL’ORTO DIDATTICO

DEL PLESSO SCOLASTICO “FALCONE-VACCA” A CATINO

Domani, martedì 31 maggio, alle ore 10.30, presso il plesso scolastico “Falcone-Vacca”, in via delle Azalee 2 a Catino, l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano parteciperà all’evento “Orto in agroforesta mediterranea…secondo i canoni della permacultura”, durante il quale sarà inaugurato l’orto didattico realizzato dagli studenti e dall’associazione Naumanni nell’ambito del progetto “Tecu Kana…il giardino del cuore” finanziato dall’assessorato alle Politiche educative e giovanili ad esito dell’avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione per la realizzazione di una rete cittadina di orti didattici e scolastici.

Negli ultimi mesi, infatti, gli alunni hanno realizzato un orto piantumando alberi da frutto, forestali, arbusti, cespugli, piante fiorite ed erbe aromatiche attraverso i principi della permacultura.

Il percorso ha visto momenti di riflessione, progettazione, studio e preparazione del suolo e in ultimo piantumazione. Contemporaneamente docenti e genitori della comunità scolastica, hanno seguito incontri di formazione e workshop per la preparazione e la progettazione di aiuole e spazi pronti per la coltivazione.

🔊 Listen to this