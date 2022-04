(AGENPARL) – gio 14 aprile 2022 Programma per il sostegno all’economia

di prossimità del Comune di Bari

A cura dell’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Bari

e dell’Assessorato al Lavoro, alla Trasformazione Digitale e ai Servizi Civici

Cos’è?

Il Comune di Bari vuole promuovere un programma

per sostenere l’economia di prossimità e valorizzare

il ruolo dei commercianti nella vita economica, sociale

e culturale della città nel post Covid19.

Cos’è l’economia di prossimità?

Esercizi di vicinato e pubblici esercizi

Vendita di beni e servizi

, ma anche

relazioni

aggregazione,

sicurezza, esperienze

Non solo nel centro cittadino

Un nuovo ruolo

(27,9%)

2.533

(72,1%)

Esercizi di vicinato

media di 72 mq

L’economia di prossimità a Bari

1.455

Pubblici esercizi

Attività di ristorazione

(ristoranti, pizzerie, ecc.)

Attività

per la somministrazione

di bevande, dolciumi,

prodotti di gastronomia

(bar, caffetterie,

pasticcerie, ecc.)

L’economia di prossimità a Bari

Posteggi

Mercati coperti

in tutti i quartieri

della città

Tasso di occupazione

, soprattutto quelli di beni

tradizionali (abbigliamento, mobili, ferramenta, libri, giocattoli, ecc.)

Chiudono le attività artigiane

Resistono i negozi di base

(alimentari)

nuove funzioni accanto al soddisfacimento di bisogni primari

(tabacchi, farmacie e parafarmacie, parrucchieri e trattamenti

estetici)

Crescono i pubblici esercizi e le attività di alloggio

Crescono i negozi di tecnologia e comunicazioni

I nuovi negozi di Bari

Una ricerca sulla nuova scena commerciale della città

Attività

commerciali

coinvolte

Focus

group

Incontri

aperti

Interviste

in profondità

Cosa vogliamo fare #1

Favorire la nascita e lo sviluppo di un nuova scena

Cosa vogliamo fare #2

Sostenere gli investimenti degli imprenditori di vicinato

della città per promuovere innovazione, sostenibilità

ambientale, accessibilità e sicurezza;

Cosa vogliamo fare #3

Promuovere il protagonismo dei commercianti

e la collaborazione tra essi e la scena sociale e culturale

cittadina come leva per la rivitalizzazione

del tessuto economico;

Cosa vogliamo fare #4

Favorire un’economia dei luoghi per contrastare

che coinvolge le aree della città più distanti dal centro

e rafforzare l’economia urbana.

Sosteniamo gli esercizi di vicinato di Bari

attraverso investimenti e supporto alla gestione.

In cambio chiediamo il loro impegno

a lavorare insieme per migliorare la città.

A. Negozi d_Bari

Favoriamo la collaborazione tra negozi di vicinato

e tra essi ed altre organizzazioni sociali e culturali

dei quartieri della città.

B. Strade d_Bari

Valorizziamo i mercati su strada

e i mercati coperticomunali

sperimentando forme di ibridazione

tra le tradizionali funzioni di vendita

e nuove funzioni sociali, culturali e ambientali.

C. Mercati d_Bari

Sosteniamo l’attivazione, l’intraprendenza

e la creatività della comunità locale

come strumento per la valorizzazione del mare

e della costa come risorse della città.

D. Mare d_Bari

Gli interventi

Mercato

Un negozio

non è solo un

negozio

Mercato

Futuro

Strade

Forum

sull’economia

urbana

Un negozio non è solo un negozio

Il Comune sostiene le attività commerciali con contributi a fondo perduto

per investimenti e gestione.

promuovere attività e servizi per migliorare il quartiere in cui sono insediati.

Mercato Futuro

Mercato Futuro è il progetto di rifunzionalizzazione e gestione del

Mercato Comunale Coperto di Via Amendola come Mercato Contadino

in applicazione del D.M. 20/11/2007 “Attuazione dell’art. 1, comma 1065,

della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sui mercati riservati all’esercizio della

Mercato Vivo

Strade vive

Strade Vive è l’iniziativa del Comune di Bari che sostiene le associazioni di

strada e l’animazione delle strade commerciali della città.

Forum sull’economia urbana

Il Forum sull’economia urbana è un evento promosso dal Comune

di Bari per:

