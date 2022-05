(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 L’Asbuc di Forcella insieme ad altre associazioni locali dell’aquilano, tra cui il gruppo ANA 9° rgt alpini l’Aquila e quello di Preturo, l’Associazione Culturale Idearte e il Circolo Ricreativo di Casaline hanno deciso giovedì 12 maggio di indossare gli scarponcini per una bella passeggiata ecologica tra le montagne prossime al capoluogo.

L’appuntamento, aperto al pubblico, è per le 09.00 in località S. Antonio, lungo la strada che collega San Marco e l’abitato di Santi. La giornata è volta alla pulizia della Via dei Mulini, un sentiero nuovo che costeggia il Rio Forcella e collega i due citati centri urbani.

Una mattinata da vivere immersi nella natura a due passi dalla città armati di guanti e di sacchi che verranno forniti dall’Associazione che così, intende sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto della natura per il benessere della stessa e dei suoi abitanti.

Per aderire all’iniziativa si consiglia di consultare il sito dell’associazione, https://www.usiciviciforcella.it/ dove trovare i contatti degli organizzatori.

