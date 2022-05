(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 I3A: Pd, Torino è la sede, governo chiarisca parole Messa

“Stupiscono le parole della ministra Messa sul Centro per l’intelligenza artificiale. Torino è la sede giusta per quel Centro, per le competenze che ci sono, perché la città rappresenta un valore aggiunto. Un unico grande polo di eccellenza, che tenga insieme l’aerospazio e l’automotive insieme appunto all’intelligenza artificiale, per uno scambio continuo di saperi, per un accrescimento reciproco. Tra l’altro, teniamo a sottolineare che una legge del Parlamento prevede espressamente che il Centro sorga a Torino; è stato inoltre approva un emendamento al decreto Sostegni bis, firmato da noi e da molte altre forze politiche, che stanzia 20 milioni per far partire il Centro e la sede indicata espressamente è Torino. Chiediamo al governo una risposta chiara. Rischiamo davvero di sprecare una grande occasione”.

Così in una nota congiunta i deputati e senatori piemontesi del Partito democratico.

28 maggio 2022

