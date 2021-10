(AGENPARL) – Roma, 27 ottobre 2021 – Due vettori missilistici strategici russi Tu-160 hanno completato un volo di otto ore sui mari di Barents e di Norvegia. Questo è stato riferito ai giornalisti mercoledì al ministero della Difesa russo.

“Due vettori missilistici strategici Tu-160 dell’aviazione a lungo raggio hanno effettuato un volo pianificato nello spazio aereo sulle acque neutre del Barents e del Mare di Norvegia”, ha osservato il dipartimento militare.

Come specificato dal Ministero della Difesa, la scorta dei caccia è stata fornita dagli equipaggi dei velivoli MiG-31 dell’Air Force and Air Defense Association of the Northern Fleet. Il volo è durato circa otto ore.

“In alcune fasi del percorso, i vettori di missili strategici russi hanno accompagnato i caccia F-16 dell’aeronautica norvegese”, ha aggiunto il ministero.

Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha sottolineato che gli aerei dell’aviazione russa a lungo raggio sorvolano regolarmente le acque neutre dell’Artico, del Nord Atlantico, del Mar Nero e del Baltico, nonché dell’Oceano Pacifico. “Tutti i voli degli aerei delle forze aerospaziali russe sono effettuati in stretta conformità con le regole internazionali per l’uso dello spazio aereo”, ha osservato il ministero della Difesa.