(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 Bonelli: “Il governo allenta i controlli antimafia nell’autotrasporto”

“Con mio grande sconcerto, il governo ha presentato — e la Commissione

Trasporti e Ambiente riunita ha oggi approvato — un emendamento al DL

Infrastrutture che disapplica l’art. 88 del Codice Antimafia per il settore

dell’autotrasporto.”

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

verde, che prosegue:

“Nel Sud, e non solo, il settore dell’autotrasporto, specialmente nella

movimentazione terra, è oggetto di grande interesse da parte della

criminalità organizzata. L’emendamento 4.013 prevede di restringere, per il

settore dell’autotrasporto, la platea dei soggetti ai quali non debba

essere rilasciata la certificazione antimafia, limitandola a chi sia

colpito da “comunicazione” interdittiva prefettizia e non più da

“informazione” interdittiva prefettizia.

Si allentano così le maglie dell’antimafia, proprio in un momento in cui,

con i cantieri del PNRR e quelli futuri del Ponte sullo Stretto, la mafia

cercherà di controllare gli appalti pubblici”, conclude.

