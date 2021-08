(AGENPARL) – Roma, 05 ago 2021 – Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del green pass per gestire questa fase epidemica”. Cosi il ministro della Salute, Speranza, inconferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Con 70 milioni di dosi somministrate i numeri sono incoraggianti: in questa fase la scelta del governo è investire sul pass per evitare chiusure e tutelare libertà”.Speranza sottolinea che il decreto è un passo avanti per la tutela di tre settori importanti: “la scuola, l’università e i trasporti

🔊 Listen to this