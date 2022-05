(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 27 maggio 2022

Grande apprezzamento per Cagliari al convegno “Wasteinprogress”

Prestigioso riconoscimento per la città di Cagliari che è stata invitata a partecipare al convegno internazionale sulle gestione dei rifiuti, “Wasteinprogress” ospitato a Girona dal 18 al 20 maggio 2022.

L’Amministrazione cagliaritana, che ha partecipato all’iniziativa con l’Assessore all’Igiene del Suolo, Alessandro Guarracino, accompagnato dal funzionario Andrea Cossu, è stata individuata come modello virtuoso sull’applicazione della tariffa puntuale. L’attività svolta dall’Assessorato è stata ritenuta come una buona prassi da esportare nelle città spagnole ed europee che abbiano dimensioni simili a Cagliari.

“Siamo molto felice per quanto accaduto ma non ci fermiamo qui” è stato il primo commento dell’Assessore Guarracino che inizia a raccogliere i frutti del servizio di raccolta differenziata, sia dal punto di vista della tariffazione che sulla risposta dei cittadini. Cagliari differenzia bene e i numeri della frazione del “secco” sono in diminuzione, segno evidente che i rifiuti vengono conferiti in maniera corretta secondo le indicazioni dell’Igiene del Suolo.

E grande è stato l’interesse che gli interventi dei rappresentanti del Comune di Cagliari hanno avuto durante lo svolgimento del convegno. Tanto che anche i delegati provenienti da diversi comuni della Spagna hanno voluto aprire un dialogo con l’Amministrazione cittadina in modo da poter replicare sul loro territorio l’esperienza sviluppata a Cagliari.

